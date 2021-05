نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز الصوف الشهير بطريقة مختلفة في المقال التالي

طريقة عمل خبز الصوف الشهير بطريقة مختلفة، خبز الصوف الذي اشتهر في الآونة الأخيرة، حيث ازداد الحديث عنها في صفحات السوشيال ميديا والفيس بوك، وهو أحد أنواع المعجنات الرائعة التي تشبه إلى حد كبير خيوط الصوف، مما جعله أخذ شهرة كبيرة بين أصناف المعجنات المختلفة على الرغم من التشابه في المكونات، وهو عجينة قطنية مكونة من الدقيق والحليب يتم حشوها بالشكولاته أو العجوة على حسب الرغبة. طريقة عمل خبز الصوف المكونات: 900 جرام دقيق معجنات، 500 مللي حليب دافئ، 6 ملاعق صغيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة، 8 ملاعق كبيرة لبن بودرة، 2 حبة بيض، رشة فانيليا، رشة ملح، 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر، 4 ملاعق كبيرة زبدة. مكونات الحشو: نوتيلا، مربى، عجوة. طريقة تحضير خبز الصوف بالنسبة لطريقة تحضير خبز الصوف نقوم أولا بإذابة السكر والخميرة في الحليب حتى يذوب الخليط، وتترك حتى تختمر لمدة ساعة. بعد أن تختمر الخميرة نضعها في وعاء آخر كبير، ونضيف إليها الحليب البودر والفانيليا والبيض وتقليبهم جيداً. نقوم بوضع الزبدة والملح والبيكنج بودر و أخيراً نضيف الدقيق تدريجياً مع العجن لنحصل على عجينة طرية لا تلتصق باليد. نترك العجينة في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها، وبعدها نقوم بإخراج الهواء من العجينة، وقطعها إلى 10 قطع متساوية. تترك قطع العجين حتى تختمر لمدة 15 دقيقة، وبعدها نبدأ في فرد كل واحدة من القطع ثم نضع داخلها الحشو، ونضعها في الصينية على هيئة أعمدة. نعيد الخطوة السابقة حتى تنتهي الكمية، وتترك لمدة 45 حتى تختمر للمرة الأخيرة، ونقوم بدهن وجه العجينة باستخدام الحليب السائل. توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 160 مئوية على شبكة الفرن في المنتصف لمدة 30 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي الرائع. الوسوم

عمر شويل - جدة

