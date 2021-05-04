طريقة عمل خبز الصوف الشهير بطريقة مختلفة، خبز الصوف الذي اشتهر في الآونة الأخيرة، حيث ازداد الحديث عنها في صفحات السوشيال ميديا والفيس بوك، وهو أحد أنواع المعجنات الرائعة التي تشبه إلى حد كبير خيوط الصوف، مما جعله أخذ شهرة كبيرة بين أصناف المعجنات المختلفة على الرغم من التشابه في المكونات، وهو عجينة قطنية مكونة من الدقيق والحليب يتم حشوها بالشكولاته أو العجوة على حسب الرغبة.

طريقة عمل خبز الصوف

المكونات: 900 جرام دقيق معجنات، 500 مللي حليب دافئ، 6 ملاعق صغيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة، 8 ملاعق كبيرة لبن بودرة، 2 حبة بيض، رشة فانيليا، رشة ملح، 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر، 4 ملاعق كبيرة زبدة.

مكونات الحشو: نوتيلا، مربى، عجوة.

طريقة تحضير خبز الصوف