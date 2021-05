نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات وهدايا مجانية على الهواتف الذكية من أكسترا الممكلة السعودية في المقال التالي

تخفيضات وهدايا مجانية على الهواتف الذكية، يبحث الجميع أفضل الطرق للحصول على هاتف ذكي يضم العديد من المميزات المتطورة بأسعار معقولة، وموقع أكسترا بالمملكة السعودية لن يقدم فقط أفضل العروض وتخفيضات على الجوالات أنما أيضًا يقدم لكل مشتري هدية مجانية بقيمة مالية محددة ويترك لك حرية الاختيار. تخفيضات وهدايا مجانية على الهواتف الذكية من أكسترا تعد الشركة المتحدة للإلكترونيات أكسترا من أهم وأفضل الشركات التي تعمل على بيع الالكترونيات، والأجهزة المنزلية، والمستلزمات المنزلية، وأجهزة ألعاب الفيديو وغيرها بالمملكة السعودية، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال أحدث خصومات موقع أكسترا على الهواتف المحمولة من أهم الماركات العالمية مع هدايا مجانية وإمكانية التقسيط على 36 شهر. عروض وخصومات الجوالات مع هدايا مجانية من اكسترا تقدم شركة خلال هذا الشهر العديد من العروض والتخفيضات الضخمة على كافة المنتجات منها أهم ماركات الهواتف الذكية، اخترنا لكم أهم هذه العروض، كما أن هناك بعض الهواتف مثل ماركة هواوي الشهيرة لن يقدم عليها خصم فقط لكن أيضًا سوف تحصل معاها على بعض الهدايا المجانية الرائعة تعرف عليها من خلال السطور القادمة. هاتف HUAWEI – HUAWEI nova 7i، متوفر باللون الوردي، مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت، بسعر 879 ريال سعودي بدلاً من 1149 وسوف تحصل معه على هدية مجانية بقيمة 145 ريال.

هاتف Huawei nova 7 SE، الجيل الخامس، مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت، متوفر باللون البنفسجي، بسعر 1349 ريال بدلاً من 1599 ريال مع هدية مجانية بقيمة 145 ريال.

هاتف هواوي واي 7 إيه، الجيل الرابع، متوفر باللون الأسود، يأتي بمساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت، بسعر 699 ريال بدلاً من 769 ريال مع هدية مجانية بقيمة 129 ريال. عروض وخصومات هواتف ابل أيفون ابل لا يعني فقط الحصول على هاتف ذات جودة عالية أنما أيضًا سوف يتحصل على جوال بمميزات تكنولوجيا متطورة وسابقة للعصر، يمكن من خلاله القيام بالكثير من الأعمال اليومية ومهام العمل بسهولة، ولذلك يسعي الجميع إلى الحصول على هاتف من ابل، ولكن يجد البعض مشكلة مع ثمنه الباهظ، ولذلك تقدم شركة اكستر ابل ايفون بخصومات مميزة لمساعدة الجميع. هاتف ابل ايفون 12، الجيل الخامس، بمساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت، متوفر باللون الأزرق الأنيق، بسعر 4399 ريال بدلاً من سعر 4549 ريال.

جوال آبل أيفون 11، الجيل الرابع، متوفر باللون الأحمر واللون الأصفر، يأتي بسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، بسعر 2899 ريال بدلاً من 3559 ريال.

موبيل آبل أيفون 12 برو ماكس، الجيل الخامس، مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، متوفر باللون الذهبي، بسعر 4899 ريال بدلاً من 5199 ريال. تخفيضات هواتف سامسونج يقدم موقع أكسترا تخفيضات مميزة على جميع هواتف سامسونج تصل إلى 35%، مع أمكانية التقسيط على 36 شهر، تعرف على أهم هذه الخصومات. هاتف Samsung Galaxy S20، مساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت، متوفر باللون الرمادي، بسعر 3299 ريال بدلاً من 5039 ريال.

سامسونج نوت 20 ألترا، الجيل الخامس، متوفر باللون الأسود، مساحة تخزين داخلية، 256 جيجابايت، بسعر 3599 ريال بدلاً من سعر 5149 ريال.

Samsung Galaxy S20 FE، الجيل الخامس، يأتي بمساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت، متوفر باللون الأخضر، بسعر 2150 ريال بدلاً من 2999.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 11، متوفر باللون الأسود، مساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت، بسعر 499 ريال بدلاً من سعر 575 ريال. الوسوم

