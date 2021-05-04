نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثر البحث علي رقم مسابقة مهيب ورزان في رمضان في محركات البحث في شهر رمضان لذلك سوف نتحدث في هذا المقال عن كيفية الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان والتي تقدم علي قناة mbc، ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يقدم أسألة متنوعة ويومية، ويبحث متابعي برنامج مهيب علي هذه الاسئلة منتظرين الاجابة، ولكن وفي السطور التالية سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة لكي تقوم بالأشتراك في المسابقة من مصر لكسب الـ100 الف جنية مصري.

رقم مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021

يتم الأشتراك في مسابقة مهيب ورزان عبر الرقم الذي تم تحديده من قبل أدارة البرنامج من داخل مصر وهو 95451 والذي من خلاله تستطيع الأشتراك في المسابقة من داخل مصر للفوز بجائزة الـ100 الف جنيه مصري الذي يقدمها البرنامج يوميا في شهر رمضان المبارك

حيث سيتم الإعلان عن اسم الفائز في السؤال أمس على قناة إم بي سي مصر في اليوم التالي حيث تقوم الفنانة رزان بالاتصال بالشخص بالإجابة الصحيحة من داخل الاستوديو لإبلاغه بأنه ربح سؤال الأمس كما تطرح القناة سؤالاً جديدًا. لإعطاء الفرصة للوافدين الجدد للمشاركة في مسابقة سؤال جديد طوال شهر رمضان المبارك

تردد قنوات ام بي سي