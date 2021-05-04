نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي سيارة مستر بن وصور ممتلكاته الرهيبة ميني كوبر ومختلف السيارات الشهيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة مستر بن بالطبع جميعنا نعرف من هو مستر بين الممثل الشهير جدا وهو ممثل بريطاني كوميدي ومعظمنا يعشقه ويستمتع بمشاهدته التي تمنحنا السعادة والرفاهية ويبث السعاده داخل قلوبنا جميعا والحصول على قسط من الرفاهية وتخفيف ضغط الحياة الذي نتعرض له اشتهر الممثل الكوميدي باسم مستر بن ولكن الاسم الحقيقي هو روان أتكينسون يحب هذا الممثل قيادة السيارات منذ طفولته المبكرة وتعلم قيادتها منذ كان في عمر 12 سنة فقط ومن أول السيارات التي كان يقودها كانت تمتلكها والدته والتي كانت من طراز أو نوع “موريس ماينر” وكانت أول رخصة للقيادة يحصل عليها مستر بن في عام 1981 وكانت رخصة قيادة الشاحنات ثم بعد ذلك ظهر الممثل الكوميدي في مسلسلة الشهير جدا والممتع مسلسل “مستر بن” والتي كان يظهر في إحدى الحلقات وهو يقود سيارة ميني كوبر من الطراز القديم.

ما هي سيارة مستر بن

يمتلك الممثل الكوميدي مستر بن الكثير من انواع السيارات من مركات مختلفة في الحقيقة وتوجد هذه السيارات داخل مراب منزلة ومنها السيارات الكلاسيكية ومن بعض أنواع السيارات التي يمتلكها مستر بن هي سياره من نوع رولز رويس فانتوم ، استون مارتن DB2 ، استون مارتن زاغاتو V8 ، جاغوار Mk7 ، بنتلي مولسان ، هوندا NSX ، هوندا سيفيك هايبرد ، سوبيرب ، لوتس كارلتون ، تيربو وشكودا ، ماكلارين F1 ، أودي A8.

هكذا كان يشارك الممثل الكوميدي مستر بن او روان أتكينسون في العديد من سباقات السيارات ولقد ذكر ذالك في بعض المجلالت المختصة بسباقات السيارات وكان من اشهر المشاهد له في احدي الأفلام كان فيلم Full Throttle كان مستر بن يلعب دور السائق الماهر في مشاركة المسابقات للسيارات وصدر هذا الفيلم في عام 1995 كما كان الممثل الكوميدي من اكثر متابعي ومشجعي سباقات فورمولا 1.

صور سيارة مسلسل مستر بن الشهير

هنا نقدم لكم اشهر صور لسيارة مستر بن الممثل الكوميدي الشهير والرائع والذي يعشقه كل منا كبير أو صغير لما يقدمه لنا من كوميديا رائعه وهذه هي سيارته الشهيرة جدا من مسلسل مستر بن