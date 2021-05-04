نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تهنئة عيد الفطر 2021 أجمل العبارات والرسائل والبطاقات لتقديم التهاني eid mubarak في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر 2021 لتقديم التهاني والتبريكات للأهل والأصدقاء، حيث ينتظر المسلمون والمسلمات في كافة بقاع الأرض حلول عيد الفطر المبارك بلهفة كبيرة لما في العيد من أجواء تبعث البهجة والسرور في نفوس الكافة سواء كانوا كباراً أو صغاراً، لذلك فقد قممنا بتوفير رسائل تهاني عيد الفطر المبارك eid mubarak أو بطاقات عيد الفطر لمشاركتها مع الأصدقاء والأهل بمناسبة العيد، حيث تساعدك مجموعة الرسائل المرفقة التي يمكن مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على تقوية صلة الرحم.

رسائل تهنئة عيد الفطر 2021

نود بدايةً التعريف بعيد الفطر المبارك الذي يحتفل به المسلمون كافة، حيث أنه عيد إسلامي يتم الاحتفال به في الأول من شهر شوال الذي يفطر به كافة المسلمون احتفالاً بإتمام صيام شهر رمضان المبارك، وقد تم تحريم صيام أول أيام عيد الفطر ومدته الشرعية يوم واحد فقط، ومع قدوم مناسبة عيد الفطر المبارك يبحث الجميع عن عبارات عيد الفطر أو تهاني عيد الفطر أو رسائل عيد الفطر لتقديم أجمل العبارات للأحبه، حيث يمكنكم الحصول على بطاقات التهنئة بالعيد من خلال التالي:

تقبل الله منكم صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال خلال شهر رمضان وكل عام وأنتم بخير.

أجمل الأماني، وأعذب التهاني أقدمها لكم بمناسبة عيد الفطر.

خالص التهاني القلبية، وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأدعو الله أن يعيده عليكم بالأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير.

أدام الله لكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.

كل عام وأنتم سعداء وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم على أفضل حال.

هنأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول “صلى الله عليه وسلم”، ورزقك بالعيد بهجةً لا تزول.

اللهم زد هذا الوجه نوراً واجعله دائماً مأجوراً، وبلغه عيد الفطر مسروراً، وتقبل الله منا ومنكم طاعته.

اللهم أدخل الفرح والبهجة والسرر على قلوب من أحب، واجعله عيداً سعيداً عليهم جميعاً.

تقبل الله أعمالكم، ورفع قدركم، وغفر لكم ذنوبكم وبدلها حسنات، وكل عام وأنتم بخير.

بطاقات عيد الفطر المبارك

يتبادل المسلمون والمسلمات حول العالم التهاني احتفالاً بحلول عيد الفطر المبارك عن طريق رسائل نصية على الهاتف الجوال، أو عن طريق محادثة أو رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تعبيراً منهم عن مدى حبهم لهم، حيث تستحق أمة سيدنا محمد التهنئة ليس بعد شهر رمضان فحسب، ولا في أيام العيد فقط وإنما هي أمة تستحق التهنئة في كل وقتٍ وحين، وذلك لأنها أمة تتحلى بالفضيلة والخير، فهي خير أمةٍ أخرجت للناس كما قال الله تبارك وتعالى.

ومن المقرر أن يتم استطلاع وتحري هلال شهر شوال في معظم الدول العربية ومنا مصر والسعودية وليبيا والإمارات والكويت مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 11 مايو 2021م الموافق لتاريخ 29 رمضان 1442هـ، وخلال هذه الأيام المباركة أيام العشر الأواخر من شهر رمضان يجب أن يستغلها الجميع بالإكثار من أعمال الخير والطاعات، لأن فيها ليلة خير من ألف شهر ألا وهي “ليلة القدر”، ومن يرغب في الحصول على بطاقات تهنئة عيد الفطر 2021 يمكنه ذلك من خلال النقاط المرفقة.