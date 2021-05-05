نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تم إنشاء أول جامعة مصرية؟ نشأت بالتبرعات إجابة سؤال مسابقة مهيب ورزان على قناة mbc مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت رزان مغربي سؤال متى تم إنشاء أول جامعة مصرية؟ لمسابقة قناة mbc مصر اليوم الأربعاء 23 رمضان 1442 في برنامج مع مهيب وزران في رمضان ما أدى لتزايد معدلات البحث عن إجابة سؤال متى تم إنشاء أول جامعة مصر؟ ما دفعنا لنشر الإجابة الصحيحة لمساعدة المشاهدين في الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان علىmbc مصر ودخول السحب على جائزة 100 ألف حنيه.

متى تم إنشاء أول جامعة مصرية

ونستعرض معكم في هذا التقرير إجابة سؤال متى تم بناء أول جامعة مصرية، حيث حيرت رزان مغربي المشاهدين بثلاثة إجابات متقاربة وجميعها في نفس التوقيت الذي تم اتخاذ القرار بإنشاء أول جامعة مصرية بالتبرعات من قبل المصريين والتي أطلق عليها في البداية الجامعة المصرية الأهلية في عام 1908.

وبعد إنشاء أول جامعة مصرية بالتبرعات تغير اسمها وتحولت إلى جامعة حكومية سنة 1925، وبعد 15 عامًا تغير اسمها لتصبح جامعة فؤاد الأول في عام 1940، وبعد ثورة 23 يوليو 1952 تحول اسم جامعة الملك فؤاد الأول إلى جامعة القاهرة بمقرها الحالي بمحافظة الجيزة.

تاريخ بناء أول جامعة مصرية

وتضم جامعة القاهرة عدد كبير من الكليات في كافة التخصصات ما بين الطب والهندسة والصيدلة والزراعة والتجارة ودار العلوم والتربية والعلاج الطبيعي والطب الأسنان والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، وحصل 3 من خريجيها على جائزة نوبل للسلام، على رأسهم الأديب العالمي نجيب محفوظ، وصنفت عالميا عام 2004 ضمن قائمة أكبر 500 جامعة على مستوى العالم.

وبذلك تكون إجابة سؤال متى تم إنشاء أول جامعة مصرية هي الإجابة رقم 3 وهي عام 1908، ويمنكم المشاركة والاطمئنان على الإجابة الصحيحة في مسابقة مهيب ورزان في رمضان حول تاريخ بناء أول جامعة في مصر.

مسابقة مهيب وزران في رمضان

ورصد برنامج مع مهيب ورزان في رمضان جائزة 100 ألف جنيه للفائز بالإجابة الصحيحة بعد إجراء السحب واختيار أحد الفائزين، ويمكن الاشتراك في المسابقة من خلال إرسال رسالة نصية برقم الإجابة الصحيحة على الرقم المرادف لبلدك.