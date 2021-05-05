انت الان تتابع تفاصيل خبر متى تم إنشاء أول جامعة مصرية.. إجابة سؤال الحلقة 22 في مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - متى تم إنشاء أول جامعة مصرية، كان هذا هو سؤال الحلقة رقم 22 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021، ويشهد برنامج مهيب ورزان مشهدات عالية، نظراً لقيمة الجائزة التي تبلغ 100 ألف جنيه يومياً، حيث رصد البرنامج مبلغ 3 مليون جنيه خلال شهر رمضان للمشتركين الفائزين بالإجابة الصحيحة.

متى تم إنشاء أول جامعة مصرية وحل سؤال الحلقة 22 مسابقة مهيب ورزان

وبمجرد طرح السؤال في مسابقة مهيب ورزان، يتصدر هذا السؤال تريندات البحثـ بحثاً عن الإجابة الصحيحة وسرعة الإشتراك وإرسال رسالة بالإجابة للفوز بجائز الـ100 ألف جنيه، ولذا نعرض لمتابعينا الإجابة الصحيحة بشكل يومي وبدون بحث تسهيلاً على متابعي موقع كل المصريين والعالم العربي “مصر فايف”.

وحول سؤال اليوم والحلقة 22 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان والذي نص على متى تم إنشاء أول جامعة مصرية، فإن الإجابة الصحيحة هي تم إنشاؤها عام 1908 ميلادية، وذلك في شهر ديسمبر يوم 21 من الشهر.

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كما يمكن للجميع دخول مسابقة مهيب ورزان وإرسال رسالة هاتفية بالإجابة الصحيحة على رقم 95451 من مصر ورقم 9229 للمشتركين من المغرب.

وكان سؤال الأمس من الحلقة رقم 21 من مسابقة مهيب ورزان حول متى تم بناء الجامع الأزهر في مصر، والإختيارات الثلاثة كانت كما يلي:

1- 950 ميلادية.

2- 970 ميلادية.

3- 990 ميلادية

أما الإجابة الصحيحة فكانت الإختيار رقم 2 وهو عام 970 م.