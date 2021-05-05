نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجابة سؤال مسابقة مهيب ورزان أين يقع برج بيزا المائل ورقم الاشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من متابعي قناة mbc مصر عن إجابة سؤال مسابقة مهيب ورزان والذي تم طرحه اليوم وهو أين يقع برج بيزا المائل حيث شهدت محركات البحث الكثير من عمليات البحث عن إجابة ذلك السؤال، كما نعلن لكم طريقة الاشتراك في تلك المسابقة والتي تعد من أجمل المسابقات الرمضانية ويقدمها الفنانة رزان مغربي الإعلامي مهيب عبد الهادي، ويقوم الفائز بالحصول على جائزة مالية قدرها 200,000 جنيه مصري تقسم إلي نصفين النصف الأول لأي جمعية خيرية التي يختارها الفنان الذي يتم استضافته في الحلقة والنصف الآخر من الجائزة تقدم للفائز من الجمهور من خلال الإجابة الصحيحة على السؤال الذي يتم طرحه خلال الحلقة.

أين يقع برج بيزا المائل

سؤال الحلقة 22

الأسئلة التي تطرح في برنامج مسابقة رزان و مهيب لا تتخصص بمجال معين بل يتم عرض اسأله في مجالات مختلفة و معلومات عامه وكان السؤال الخاص بحلقة اليوم هو (أين يقع برج بيزا المائل)، مع وجود اختيارات هي:

لندن. توسكانا. باريس

إجابة سؤال الحلقة 22

وإجابة ذلك السؤال هي الخيار الثاني “توسكانا”.

كما شهدت الحلقات السابقة العديد من الأسئلة مثل:

متى بنى الجامع الأزهر؟

من هو المدير الفني للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990 م؟

طريقة الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان

تعرض المسابقة يومياً على قناه mbc مصر و يتم طرح سؤال يومياً، وعرض له عدة اختيارات و يمكن الاشتراك بالمسابقة عن طريق إرساله الإجابة الأرقام المعروضة على الشاشة، يمكن تلخيص طريقة المشاركة في التالي :