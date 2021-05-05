نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم الجديدة حتي 18 مايو علي كافة الأقسام بفروع السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الجديدة والتخفيضات الكبيرة حتي يوم 18 مايو الحالي وبمناسبة قرب قدوم عيد الفطر المبارك تم عمل التخفيضات والعروض القوية علي أقسام عديدة ومتنوعة من عروض العثيم علي كافة الفروع المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمن هذه الأقسام من عروض العثيم الأسبوعية أقسام المواد الغذائية بكل ما يشمله القسم وهناك أيضاً تخفيضات كبيرة علي أقسام العناية بالبشرة ومنتجات خاصة بكريمات الحلاقة وما يحتاج أليه الرجال من كافة الأكسسوارات المستخدمة ، عروض العثيم اليوم تختلف عن العروض والتخفيضات السابقة حيث يتميز هذا العرض بمدة أيام أطول عن العروض السابقة حيث يبدأ عروض التخفيضات من اليوم حتي يوم 18 من مايو مدة تقرب إلي 15 يوم والتي تخص عروض العثيم شهر رمضان والأيام المتبقية من الشهر حتي موعد عيد الفطر المبارك وسوف نعرض ما جاء في مجلة عروض العثيم الخاصة بأقسام متنوعة في كافة الفروع وما جاء من أحدث عروض العثيم خلال المدة المشار أليها .

عروض أسواق العثيم الجديدة وما تم تخفيضه في أقسام مختلفة في كافة الفروع بالسعودية

في البداية سنتعرف علي العرض الرائع الخاص بمنتجات متعددة في قسم العناية تحت شعار تألقي أكثر فيما يخص منتجات العناية بالجسم والبشرة ومنتجات أخري متعددة التي لا غني عنها والتي يتم العرض والتخفيضات علي كافة أقسامها أيضاً حتي يوم 18 مايو وحيث أن منتجات العناية بالبشرة لا غني عنها وخاصةً ما يكون يحتوي علي تركيبات من منتجات طبيعية والتي تم عمل تخفيضات العثيم عليها بشكل يجعل الكثيرين لا يتركون هذه التخفيضات القوية ونتعرف علي الأصناف التي شملها التخفيضات كالآتي :-

كريم جونسن ناعم زبدة حجم 300 مل بسعر 19.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال سعودي . صبغة الشعر كو لستون الطبيعية بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 26.25 ريال سعودي . لوشون للجسم للبشرة الجافة نيفيا حجم 400 مل بسعر 14.95 ريال بدلاً من 27.50 ريال سعودي . عروض أسواق العثيم الجديدة علي عبوة شامبو صان سيلك 400 مل بسعر 10.95 بدلاً من 17.95 ريال . زيت الشعر دابر أملا حجم 300 مل بسعر 5.95 ريال بدلاً من السعر السابق 19.25 ريال سعودي . عروض العثيم علي الفوط الصحية حماية أجنحة عدد 24 قطعة بسعر 9.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال . شامبو بأنتين أنسيابي وحرير عبوة 1000 مل بسعر 20.95 ريال بدلاً من 34.50 ريال سعودي . كريم دوف حجم 150 مل بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 12.75 ريال سعودي . عروض العثيم الأسبوعية علي فرشاة الأسنان كلوس أب ناعم بسعر 5.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال . غسول الفم كلوس أب عبوة 400 مل بسعر 13.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي بكافة فروع العثيم . يبدأ هذا العرض في كافة فروع أسواق العثيم من يوم 5 مايو حتي يوم 18 مايو وحلول عيد الفطر المبارك .

عروض العثيم اليوم والتخفيضات القوية علي أقسام متنوعة من المواد الغذائية حتي يوم 18 مايو

تتعدد التخفيضات القوية في أقسام متنوعة من العثيم وتأتي التخفيضات أيضاً علي قسم المواد الغذائية الذي يشمل العديد من المنتجات التي تلزم كل بيت من البيوت السعودية فهناك العديد من أنواع ألشكولاته والبسكوت وبسكوت ويفر والعلكة والعديد من الأصناف داخل أسواق العثيم والتي تم تخفيضها بشكل رائع حتي يوم 18 مايو وموعد قدوم عيد الفطر المبارك ومن المتعارف عليه أن المواد الغذائية لازمة لإمداد الجسم بكل ما يحتاج من تغذية وسنتعرف علي عروض العثيم اليوم وتخفيضاته علي الأقسام المختلفة في السطور القادمة كالآتي :-

شكولاته QUALITY STREET بسعر 44.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 77 ريال سعودي .

شكولاته MERCI متنوعة حجم 250 جرام بسعر 20.95 ريال بدلاً من 31 ريال سعودي .

عروض العثيم شهر رمضان علي بسكويت بالزن بك حجم 106 جرام بسعر 8.95 بدلاً من 10.95 ريال سعودي .

علي بسكويت بالزن بك حجم 106 جرام بسعر 8.95 بدلاً من 10.95 ريال سعودي . التخفيض القوي علي ويفر لواكر بحشوة البندق وزن 75 جرام العبوة بسعر 4.95 بدلاً من 6.50 ريال سعودي .

مجلة عروض العثيم وعرض صنف ويفر كيت كات 50 جرام 6 ألواح بسعر 20.95 بدلاً من 31.95 ريال سعودي .

وعرض صنف ويفر كيت كات 50 جرام 6 ألواح بسعر 20.95 بدلاً من 31.95 ريال سعودي . عدد 1 لتر من آيس كريم PASKIN ROBINS بسعر 31.50 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال سعودي .

يسري هذا العرض في أسواق العثيم من يوم 5 مايو حتي يوم 18 مايو وهي مدة تقارب علي 15 يوماً من التخفيضات .

تخفيضات أقسام أخري التي تلزم كافة المنازل والتي لا غني عنها

في كل مرة يقوم فيه العثيم في عمل التخفيضات القوية حتماً يكون التخفيض شامل كافة السلع التي لا غني عنها في كل منزل من المنازل السعودية مثل السلع الخاصة بتحضير الوجبات وتشمل التخفيضات هذه المرة في العرض القوي حتي يوم 18 مايو القادم أصناف الأرز ذات الجودة العالية وأيضاً تخفيض سعر زيوت الطعام ومرقة الدجاج التي تضفي الطعم والنكهة الرائعة علي تحضير الطعام ، أحدث عروض العثيم والتي تشمل أصناف أخري متعددة نتعرف عليها كالآتي :-

تخفيض أرز الوليمة بسمتي مزة وزن 5 كيلو بسعر 34.95 بدلاً من 44.95 ريال سعودي . أرز الوليمة بسمتي مزة وزن 10 كليو جرام بسعر 64.95 ريال بدلاً من 88.95 ريال سعودي . تخفيضات العثيم علي أرز غزالة بسمتي كلاسيك بسعر 37.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال سعودي . شعرية ماجي بنكهة الكاري وزن 79 جرام تخفيض سعرها إلي 4.95 ريال بدلاً من 8.88 ريال سعودي . تخفيض سعر زيت نور دوار الشمس 2 عبوة فئة 1.5 لتر حجم 750 مل بسعر 38.95 بدلاً من 43.95 ريال . عروض أسواق العثيم الجديدة علي زيت الزيتون ساسو حجم 500 مل بسعر 18.95 بدلاً من 27.95 ريال . تخفيض سعر زيت الزيتون زيتوني بسعر 11.95 ريال بدلاً من سعر 20.50 ريال سعودي في أسواق العثيم . يسري هذا العرض علي كافة السلع التي تم ذكرها من يوم 5 مايو حتي يوم 18 مايو الحالي بكل فروع العثيم .

التخفيضات القوية علي قسم اللحوم المتنوعة في كافة فروع العثيم

في كل مرة يتم عمل التخفيضات من العثيم لابد أن يشمل التخفيض قسم اللحوم المتنوعة فمنها لحوم العجول ومنها لحوم الأغنام ويكون بها اللحوم المستوردة ومن المتعارف عليه أن كافة أنواع اللحوم ضرورية لجسم الإنسان لأنها تمده بالبروتين اللازم حيث يحتاج جسم الإنسان إلي 100 جرام يومياً من البروتين المتنوع والمعروف عن اللحوم أنها تحتوي علي بروتين عالي وشملت عروض العثيم أنواع متعددة من اللحوم تم تخفيض سعرها نتعرف عليها كالآتي :-

كيلو لحم سواكي بالعظم بسعر 55.95 ريال سعودي .

كيلو لحم غنم روماني بالعظم بسعر 48.95 ريال سعودي .

عروض العثيم الأسبوعية القوية علي كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 48.95 ريال سعودي .

القوية علي كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 48.95 ريال سعودي . تخفيض سعر كيلو لحم حاشي بالعظم بسعر 35.95 ريال سعودي بكافة فروع أسواق العثيم .

كيلو لحم حاشي طازج بدون عظم وسعره 43.95 ريال سعودي بكافة الفروع علي مستوي السعودية .

كليو مفروم البقر البرازيلي المبرد بسعر 22.95 ريال سعودي بكافة فروع العثيم .

أرجل الدجاج التنمية وزن 450 جرام بسعر 5.50 ريال سعودي بكل الفروع .

قطع دجاج التنمية مشكل وزن 900 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي .

عروض العثيم اليوم علي كبده الدجاج التنمية طازج وزن 450 جرام بسعر 3.75 ريال .

علي كبده الدجاج التنمية طازج وزن 450 جرام بسعر 3.75 ريال . كيلو لحم العجل الباكستاني بدون عظم بسعر 34.95 ريال سعودي بكل فروع العثيم .

عروض أسواق العثيم الجديدة والتي تبدأ من يوم 5 مايو الحالي حتي يوم 18 مايو في كافة الأقسام المتنوعة في أسواق العثيم والتي ذكرنا جزء كبير منها وللتعرف علي المزيد من الأقسام التي تم تخفيض السلع بها يمكنكم زيارة أي فرع من فروع العثيم المنتشرة علي مستوي المملكة العربية السعودية .