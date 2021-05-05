نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض بنده للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية مع مهرجان جبنا العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تقدم أحدث وأقوى العروض بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وقرب عيد الفطر المبارك على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وتمثل هذه العروض فرصة عظيمة للتسوق والحصول على كل ما تحتاجين إليه في منزلك من أدوات منزليه أو أجهزة المطبخ بأسعار تنافسية وتخفيضات خيالية خلال هذا الأسبوع أو حتى نهاية الكمية، والجدير بالذكر هنا أن جميع هذه العروض متوفرة في جميع فروع بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية.

عروض بنده على الأدوات المنزلية:

تتنوع عروض بنده الأسبوعية للأدوات المنزلية على أدوات المطبخ والمائدة لكي تستطيعين تقديم أفضل الأصناف والأطباق الشهية على المائدة الرمضانية لتبهرين عائلتك وكل أحبابك في هذه الأجواء الرائعة من شهر رمضان المبارك.

فأليكي عرض قوي على طقم مقلاة سيراميك رويال فورد مكون من ثلاث قطع بسعر 45 ريال سعودي لكي تستطيعين عمل أحسن عيش كريب بدون الخوف من الالتصاق.

ولعمل أحسن الحلويات الشرقية مثل المهلبية والأرز باللبن تقدم لكي طقم زبديات كارامان كاسي باسباتشي عدد 6 قطع بسعر 10 ريال سعودي فقط وبخصم 51%.

عروض الأجهزة الكهربائية من أجهزة العناية بالمنزل والعناية الشخصية:

تتنوع عروض بندة اليوم على الأجهزة بين أجهزة المنزل والعناية الشخصية فمع قرب عيد الفطر المبارك لم تنسى عروض المكاني الكهربائية استعدادا لتنظيف وتجهيزات العيد، وأيضاً لم تنسى الرجال لأقوى العروض على ماكينات حلاقة الشعر.

ويمكنك أيضاً الحصول على مصفف الشعر من جيباس لعمل أحدث القصات وتصفيفات الشعر بسعر 49 ريال سعودي.

ولم تنسى عروض بنده أيضاً الرجال فتقدم عرض ماكينة تشذيب وآل بتخفيض جبار وبخصم خيالي فيمكنكم الحصول عليها بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.

وأستعدادا لفصل الصيف اليكم عروض متنوعة على مبرد المياه من دورا حار وبارد وثلاجة وايت ويستن هاوس مقاس 46 لتر بأسعار تنافسية.