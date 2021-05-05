نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف جميع عروض وتخفيضات أسواق عبدالله العثيم في شهر الخير رمضان غير في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أصبحت شركات عثيم من أكبر شركات المملكة العربية السعودية، بل وخارج المملكة فهي تمتلك فروع كثرة في معظم أنحاء العالم، وكل هذه الشهرة والنجاح بسبب كثرة العروض على كافة المنتجات التي يستهلكها العميل من منتجات غذائية أو منزلية أو كهربائية، وأكن من أكثر المنتجات التي يحتاجها العميل هي المنتجات الغذائية.

عثيم

لقد أصبح عثيم يهتم بعمل وتقديم أفضل العروض المميزة على كافة المنتجات المستهلكة بالنسبة للعميل، وإذا حازت الشركة على ثقة العملاء وإثبات جارتها بين كثير من المنافسين في الأسواق التجارية، فأصبح اسم عثيم رقم واحد في الأسواق السعودية وغيرها.

عروض عثيم خلال شهر رمضان

لم تقتصر عروض العثيم خلال شهر رمضان الكريم فقط، بل وطول العام، خاصةً خلال هذه الأيام الأخيرة من الشهر الكريم، فتهتم بعمل العروض على الكحل والبسكويت وكل الحلوى التي تخص فرحة العيد.

تقوم بعمل أفضل العروض على المنظفات أيضًا، وكل ما يحتاجه العميل في حياته اليومية من موارد مستهلكة يوجد داخل أسواق العثيم فقط.

انطلقت العثيم خلال الآونة الأخيرة بتعدد العروض بالإضافة إلى العروض الاسبوعية التي ينتظرها عملاء الشركة.

أهم عروض العثيم على منتجات الحلوى والمنظفات وتبدأ من الآتي:

فقد قامت بعمل عروض مميزة على:

الكحك بالسمن البلدي يكون سعر الكيلو الواحد يكن ب 29 ريال سعودي.

أما عن ثمن المعمول وكان سعره مفاجئة لكل العملاء نضرًا لسعره فصار ب 29 ريال سعودي للكيلو الواحد.

أصبحت تقدم أيضًا عروض مميزة على المنظفات والكريمات الطبية التي تخص البشرة ومنها

كريم فير اند لفلي فيتامين 80 جرام، أصبح ب 29 ريال سعودي.

شامبو شولدرز ضد القشرة الحجم المتوسط يكن ب 29 ريال سعودي.

وتتوالى عروض شركة عثيم ، ولم تقتصر على هذه العروض فقط، ولكنها تقوم بعرض المزيد والمزيد من العروض والمفاجئات للعميل

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