نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الاشتراك الجديدة في مسابقة الحلم للفوز بجائزة 500 ألف$ ومنزل الأحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عمليات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من جميع الدول من قِبل الآلاف، من أجل المشاركة في السحب الجديد المقبل على جائزة الـ 500 ألف دولار أمريكي، والمقرر ليها السحب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بدأ العد التنازلي لبدء حلقة السحب المرتقبة مع الإعلامي مصطفى الآغا، الذي شدد على استبعاد أقارب العاملين بالقناة، ضمانًا للشفافية الكاملة، في الوقت الذي تستمر فيها عملية استقبال الطلبات حتى إشعار آخر، مع العلم أن تحديد الفائز يتم من خلال عملية سحب عشوائي من بين المشتركين ممن أرسلوا على الأقل رسالة واحدة، واستطاعوا تفعيل مشاركاتهم أو من خلال تجميع الفرص في التطبيق، عبر تكرار الاشتراك وفق عدد مرات الفرص، فالمُشترك الحاصل على 10 فرص يتكرر رقمه في السحب عشر مرات.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

أما بالنسبة لـ طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 الأساسية والإلكترونية الجديدة، فتتمثل في الآتي:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم/ Join أو حلم/ Dream /Reve على الرقم المرادف لبلدك.

يتلقى المشارك رسالة ترحيب تحتوي على تفاصيل الخدمة.

ثم يصله رسالة المحتوى التي تحمل فرص للسحوبات.

استلام رسالة تحمل الرابط الخاص بالمشارك للدخول لـ تطبيق الحلم الإلكتروني.

عليك بالموافقة على الضوابط والشروط والحملات والعروض الإعلانية على جوالك.

الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة المرفقة بالرسائل النصية.

الاشتراك عبر تطبيق حلم

كما يُمكنك الآن وبكل سهولة من المنزل من الاشتراك عبر التطبيق الخاص بالمسابقة للهواتف الذكية “تطبيق حلم“، والذي يتم تحميله من خلال متجري أبل وأندرويد، وبعد التثبيت على هاتفك، قُم بالتسجيل عبر ادخال رقم هاتفك المتحرك وتأكيد بياناتك، ثم كتابة رمز التأكيد الذي يصلك من خلال رسالة نصية، كما ان الفرصة متاحة للحصول على عملات رقمية في التطبيق، تُزيد من فرص المشاركة عن طريق التطبيق، شريطة الموافقة على استقبال تنبيهات من المنظم عبر التطبيق والرسائل القصيرة والعروض الإعلانية و أي حملات أخرى.

كيفية المشاركة والتأكد من التفعيل

وللتأكد من عمليات الاشتراك في المسابقة والدخول في السحب، لابد وأن تعرف أنه عند الاشتراك ستصلك فرص بالسحوبات بشكل يومي، بالإضافة إلى باقة من 3 أسئلة يُمكنك الإجابة عليها، والهدف منها زيادة فرصك دون تكلفة إضافية، وعند الإجابة بشكل صحيح على عليها ستزيد فُرصك بالسحوبات والفوز بإحدى الجوائز.