ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2021 للفوز بجائزة 500.000 دولار اشترك الان

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عمر شويل - جدة ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc 2021 للفوز بجائزة 500.000 دولار امريكي التي من المقرر أم يتم الإعلان عنها بعد أيام قليلة بعد أن فاز بجائزة المليون دولار المواطن حاتم المقيم بدولة الرياض، ومن ثم بدأ الاستعداد بشكل سريع من أجل القيام بالإعلان عن خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم ، والتي تطورت وأصبحت غير متوقفة فقط على القيام بإرسال رسالة نصية أو القيام بالاتصال عبر الهاتف فقط، ولكن أصبح الآن تتبع طرق ووسائل أخرى ليتم الاشتراك في المسابقة بكل سهولة ويسر، حتى تتمكن من استيعاب عدد كبير من المشتركين، ومن بينها بتطبيق حلم عبر الهواتف الذكية، إلى جانب استمارة أو نموذج الاشتراك من خلال الموقع الرسمي للمسابقة عبر شبكة الانترنت بالساعات القادمة حتة تبدأ بالسحوبات الجديدة التي يتم الإعلان عنها، والجدير بالذكر أن بالساعات القادمة سوف يتم السحب.

مسابقة الحلم mbc 2021 سحب رمضان على جائزة 500.000 دولار

أعلن الإعلامي مصطفى الأغا مقدم البرنامج مسابقة الحلم من خلال برنامج صدى الملاعب الذي يتم إذاعته عبر قناة ام بي سي، عن أسم الفائز بجائزة المليون دولار لعام 2020، والتي قد فاز بها حسن هيكل، كما أن البرنامج يعتبر من البرامج القوية وذات شهرة واسعة بالوطن العربي كله، وهذا بسبب الجوائز الضخمة التي توفر لكافة المشتركين الفائزين بالمسابقة بالعام الماضي، وقد وصلت قيمة الجوائز إلى 3 ملايين دولار، وقد أصبح الحلم أمل وحيد للملايين من أجل الحصول على الجوائز.

خطوات الاشتراك بمسابقة الحلم

يبحث الكثير من الأشخاص بكل مكان بالوطن العربي عن الاشتراك بمسابقة الحلم للفوز بالجائزة الكبري حتى يتمكنوا من الاشتراك بها للدخول بسحوبات المسابقة والفوز بالجوائز الضخمة التي يتم منحها للفائزين، يتم القيام بإرسال كلمة حلم أو dream للرقم الخاص ببلدك، أو يتم الاتصال على الرقم المختصر الخاص بشركة المحمول الخاص بدولتك.

ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن الفائز والسحب في مسابقة الحلم خلال فترة عيد الفطر المبارك 2021 عن جائزة النصف مليون دولار امريكي الذي ينتظرها الكثيرون والذي تحقق احلام الكثيرون، وسوف يتم السحب واعلان الفائز علي الهواء مباشرة عبر البرنامج مع الاعلامي مصطفي الاغا والاتصال بالفائز ليتم ابلاغه بالفوز.