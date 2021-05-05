نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء ليلة القدر “اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي” وفضل الليلة المباركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد ميز الله هذه الليالي عن غيرها ليفتح أبواب السماوات لعباده المسلمين لقبول دعائهم، فقد قال الله تعالي:{ ليلة القدر خير من ألف شهر }، ولذلك فهذه الليالي من أعظم أيام المسلمين، ولذلك تكثر فيها الأدعية رغبةً من العباد بأن يتقبل الله منهم دعاءهم، ولذلك نجد الكثير من الناس يبحثون عن أدعية خاصة بهذه الأيام المباركة، وفي موضوعنا هذا سنوضح لكم أهم الأدعية التى يمكن الاستعانة بها لعل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وموضوع مقالنا هو دعاء ليلة القدر وفضل ليلة القدر.

دعاء ليلة القدر

أما عن دعاء ليلة القدر فقد ورد بأن هناك صيغة محددة للدعاء قد أوصى بها السلف الصالح، وهذه الصيغة هي أن يبدأ دعاؤك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل العبد ربَّه عن حاجته أو يدعو الله يما يريد، ومن ثم يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسل، وفيما يلي نستعرض لكم أهم نصوص الأدعية التي يمكن اللجوء لها لعل الله يقبل منا ومنكم أدعيتنا.

قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشةَ رضي الله عنها لما سألته إن وافقَتْ ليلةَ القدرِ ما تقول فيها؟: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي.

اللهم ربي عالم الغيب والشهادة، إنك فاطر السموات والأرض، ورب كل شيء ومليكه، لقد أشهد أن لا إله إلا غيرك، وأعوذ بك ربي من شر نفسي وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه.

اللهم إني أسألك ربي العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، إنك أنت الوهاب، اللهم إني أسألك العفو والعافية، في دنياي وديني، ومالي وأهلي، فاللهم يارب استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني اللهم ربي من بين يدي، ومن خلفي، وعن شمالي، وعن يميني، ومن فوقي، وأعوذ بك ربي أن أغتال من تحتي.

فضل ليلة القدر

كما ذكرنا سابقا أن هذه الليلة من أعظم الليالي التي عظمها الله تعالى للمسلمين جميعا، وفيها تقبل الأعمال، ويغفر فيها الله ذنوب عباده، وفيها يتوب الله على عباده، فقد قال تعالى: { ليلة القدر خير من ألف شهر }، ولذلك يعتبر العمل والاجتهاد فيها خير من ألف شهر، فهي ليلة مباركة، تأتي فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ولذلك ينتظرها المسلمون، آملين أن يستجيب الله دعاءهم، وأن يغفر الله لهم، وأن يقضي حوائجهم، ولذلك يجب على كل مسلم أن يكون حريصًا على استغلال هذه الأيام المباركة، وأن يتقرب من الله عز وجل فيها.