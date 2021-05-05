نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف غسالات بنص السعر من موقع أكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة غسالات بنص السعر من موقع أكسترا السعودية، لا شك في أن الغسالات من أهم الأجهزة الكهربائية بالمنزل ولا غنى عنها بالنسبة إلى كل سيدة منزل، فهي توفر الوقت والمجهود كثيراً ولقد تطورت الغسالات كثيراً السنوات الأخيرة مع تطور التكنولوجيا لتصبح أكثر سهولة وراحة، ولكنها أيضًا من الأجهزة باهظة الثمن، ولذلك يقدم موقع أكسترا خلال هذا الشهر تخفيضات على الغسالات تصل إلى نصف السعر.

غسالات بنص السعر من موقع أكسترا السعودية

لقد قدمنا لكم من قبل تخفيضات وهدايا مجانية على الهواتف الذكية من أكسترا المملكة السعودية ، كما يقدم موقع أكسترا تخفيضات على الغسالات تصل إلى 50%، من أفضل العلامات التجارية، ولن تنتهي عروض وتخفيضات شركة أكسترا عند هذا الحد مازال هناك العديد من الخصومات المتنوعة التي سوف نقدمها لكم في مقالات قادمة، والآن سوف نتعرف على أهم تخفيضات الغسالات.

تخفيضات غسالات إل جي ” LG “

شركة إل جي من أهم الشركات في العالم التي تعمل في مجال الإلكترونيات، وتتميز منتجاتها بالجودة العالية، من الجيد أن موقع أكسترا يقدم غسالات LG بخصومات رائعة تصل إلى نصف السعر لذلك يجب عليك إلا تنتظر كثيراً وتغتنم هذه الفرصة الآن قبل إنتهاء العرض.

غسالة LG نظام فتح أمامي، يمكنها غسل وتجفيف 17 كيلو/ 10 كيلو، متوفرة باللون الأبيض واللون الأزرق، بسعر 6499 ريال بدلاً من 11999 ريال.

غسالة LG نظام فتح أمامي، 21 كيلو غسيل /12 كيلو تجفيف، مصنوعة من الأستيل، بسعر 9999 ريال بدلاً سعر من 17999 ريال سعودي، مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

غسالة اتوماتيك lg نظام فتح علوي، مزودة بتقنية الواي فاي، متوفرة باللون الأسود، يمكنها غسل وزن 11 كيلو ملابس، بسعر 2899 ريال بدلاً من 4799.

نظام فتح علوي، مزودة بتقنية الواي فاي، متوفرة باللون الأسود، يمكنها غسل وزن 11 كيلو ملابس، بسعر 2899 ريال بدلاً من 4799. غسالة إل جي، نظام فتح أمامي، متوفرة باللون الأبيض، غسيل/ تجفيف، 14 كيلو/ 8 كيلو، بسعر 4599 ريال بدلاً من سعر 8249 ريال.

خصومات غسالات اتوماتيك ماركة كاندي

تعد شركة كاندي الإيطالية أيضًا من أهم الشركات التي تعمل على صناعة الأجهزة الكهربائية بالعالم، حيث أنها كانت قادرة على أن تحتل مساحة كبيرة من المبيعات بالسوق، لما تقدمه من أجهزة ذات كفاءة عالية، يمكن الآن شراء غسالة اتوماتيك ماركة كاندي مع تخفيضات تصل إلى نصف سعرها من خلال شركة أكسترا.

غسالة اتوماتيك ماركة كاندي نظام فتح أمامي، متوفرة باللون الأسود، غسيل 9 كيلو / تجفيف 6 كيلو، يمكنك الحصول عليه بسعر 1799 ريال بدلاً من سعر 3399 ريال مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

غسالة كاندي نظام فتح علوي، متوفرة باللون الفضي، يمكنها تنظيف زون 10 كيلو ملابس، بسعر 1399 ريال سعودي بدلاً من سعر 2529 ريال.

غسالة ماركة كاندي نظام فتح أمامي، متوفرة باللون الأبيض، يمكنها تنظيف وزن 14 كيلو ملابس، بسعر 1899 ريال بدلاً من سعر 3699 ريال.

غسالة كاندي نظام فتح علوي بحوضين، يمكنها غسل وزن 10 كيلو ملابس، متوفرة باللون الأبيض واللون الرمادي، بسعر 799 ريال بدلاً من 1429 ريال مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

تخفيضات غسالات سامسونج

لقد اشتهرت شركة سامسونج بإنتاج هواتف ذكية عالية الجودة، ولكنها أيضًا تقدم أجهزة كهربائية منزلية متطورة وذات جودة عالية لا تقل عن باقي الشركات، تعرف على أفضل تخفيضات غسالات سامسونج.