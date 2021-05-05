شوف عروض العثيم اليوم خصم 60% طوال اليوم اغتنم الفرصة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم في السعودية، متجر العثيم يقوم دائماً بتقديم عروضاً على المنتجات الطازجة والتي منها الخضروات والفاكهة والأجبان والألبان والدواجن والأسماك وغير ذلك، فمن خلال العثيم يمكنكم الحصول على أفضل الخصومات والصفقات على المنتجات التي تحتاجون إلى شرائها.

عروض العثيم اليوم

أفضل عروض متجر العثيم في السعودية

عروض العثيم الأسبوعية سعر ال2 كيلو من البصل الأصفر وصل إلى 5.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الشهرية سعر ربطة الثوم الشبك وصل إلى 2.45 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم بلغ سعر الملفوف الأبيض إلى 1.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليومية بلغ سعر كريستال ذرة إلى 81.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 85 ريال سعودي.

خصومات العثيم

اقوي الخصومات والعروض من جرير بمناسبة قرب انتهاء شهر الكرم جميع أصناف المواد الغذائية بجودة عالية وأسعار لا تقبل المنافسة بجميع فروع هايبر ماركت العثيم.

خصومات العثيم الأسبوعية كريستال عباد 2.2 لتر وصل سعره إلى 68.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 70 ريال سعودي. تنزيلات العثيم الشهرية رجب العطار دقيق 1 كجم وصل سعره إلى 8.25 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.75 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية هاينز صلصة طماطم وصل سعرها إلى 9.25 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.95 ريال سعودي. عروض العثيم الشهرية وادي فود صلصة طماطم 360 جم وصل سعره إلى 7.75 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 8.65 ريال سعودي. خصومات العثيم اليوم هارفست صلصة طماطم 320 جم وصل سعره إلى 6.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 8.50 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم

في نهاية شهر رمضان يقدم هايبر ماركت العثيم اقوي تشكيلة من العروض علي المنتجات الغذائية مصحوبة بأقوي العروض والتخفيضات اغتنم الفرصة قبل نفاذ الكمية بجميع فروع هايبر ماركت العثيم.