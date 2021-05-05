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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده بأسعار خيالية لا مثيل لها بمناسبة عيد الفطر المبارك في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده القوية بأسعار خيالية مقدمة في جميع فروع بنده في المملكة العربية السعودية، فمثلما تعودنا منها أن تحاول دائماً أن تجدد من نفسها لتقديم أفضل العروض التي تسعد عملائها فهذه المرة تقدم خصومات هائلة وأسعار مذهلة على منتجاتها لقرب عيد الفطر المبارك، فهي تعمل في كل مناسبة على تميز نفسها عن غيرها ممن يقدمون عروض، فهذه المرة تقدم عروضها تحت شعار جبنا العيد بأكثر من مليون ريال، فهي بالرغم من تقديمها لخصومات وتخفيضات خيالية إلا أنها تقد جوائز كجنيهات ذهب، وأيضاً السحب على سيارات فلذلك هذا هو ما يميز بنده.
أقوى عروض بنده بأسعار خيالية بمناسبة عيد الفطر المبارك
تقوم بنده بتقديم أفضل العروض على المنتجات التي لا يستغنى عنها أي أحد، فهي دائماً تعمل على توفير الأفضل لعملائها في كل المنتجات، وتقدم لكم بمناسبة عيد الفطر مجموعة كيرة من من ساديا بأسعار هائلة
- كيلو صدور دجاج طرية، للحبة بسعر 18.95 ريال بدلاً من 28.50 ريال سعودي، ويمكنك باستخدام صدور الدجاج عمل فاهيتا الدجاج على أصولها بكل خطواتها من المنزل بكل سهولة.
- عرض مميز من الهايبر على دجاج ساديا (10 * 1.2 كيلو) للكرتون بسعر 92.95 ريال بدلاً من 169.95 ريال سعودي، ويمكنك عمل أحلى وأسهل أكلة وهي الدجاج بالكاري على الطريقة الهندية.
تخفيضات وخصومات خيالية من هايبر بنده على الأجهزة
يقدم هايبر بنده أقوى الخصومات والتخفيضات على الأجهزة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
- خصم 700 ريال على تلفزيون دورا، مقاس الشاشة 65 بوصة، بدقة وضوح عالية الجودة 4K، تلفزيون ذكي، بسعر 1999 ريال بدلاً من 2699 ريال سعودي، خدمة التوصيل والتركيب مجاني.
- عرض تخفيض 667 ريال على تلفزيون سكاي وورث، بمقاس 65 بوصة، تعمل الشاشة بنظام أندرويد ، ويدعم الفيديو واليوتيوب، ودرجة وضوحه عالية 4K، بسعر 2399 ريال بدلاً من 3066 ريال سعودي، وتوصيل وتركيب الجهاز مجاني.
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- قم بشراء هاتف سامسونج أي 51، واحصل على خصم 260 ريال، بسعة داخلية 128 جيجابايت، بشريحتين SIM، بسعر 949 ريال بدلاً من 1209 ريال سعودي.
- احصل على خصم 154 ريال عند شرائك هاتف سامسونج أي 21 أس، بسعة داخلية 64 جيجابايت، وسرعة الرام 4 جيجابايت، بسعر 675 ريال بدلاً من 829 ريال سعودي.
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- اشتري جهاز لينوفو كي 13، بسعة داخلية 32 جيجابايت، وسرعة الرام 2 جيجابايت، بسعر 399 ريال سعودي.
- احصل على هاتف هواوي واي 8 بي أو هاتف هواوي واي 7 أي، لكلاً منهما ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وسرعة الرام 4 جيجابايت، بسعر 699 ريال سعودي.
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