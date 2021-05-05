شوف أقوى عروض بنده بأسعار خيالية لا مثيل لها بمناسبة عيد الفطر المبارك

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عمر شويل - جدة عروض بنده القوية بأسعار خيالية مقدمة في جميع فروع بنده في المملكة العربية السعودية، فمثلما تعودنا منها أن تحاول دائماً أن تجدد من نفسها لتقديم أفضل العروض التي تسعد عملائها فهذه المرة تقدم خصومات هائلة وأسعار مذهلة على منتجاتها لقرب عيد الفطر المبارك، فهي تعمل في كل مناسبة على تميز نفسها عن غيرها ممن يقدمون عروض، فهذه المرة تقدم عروضها تحت شعار جبنا العيد بأكثر من مليون ريال، فهي بالرغم من تقديمها لخصومات وتخفيضات خيالية إلا أنها تقد جوائز كجنيهات ذهب، وأيضاً السحب على سيارات فلذلك هذا هو ما يميز بنده.

أقوى عروض بنده بأسعار خيالية بمناسبة عيد الفطر المبارك

تقوم بنده بتقديم أفضل العروض على المنتجات التي لا يستغنى عنها أي أحد، فهي دائماً تعمل على توفير الأفضل لعملائها في كل المنتجات، وتقدم لكم بمناسبة عيد الفطر مجموعة كيرة من من ساديا بأسعار هائلة

كيلو صدور دجاج طرية، للحبة بسعر 18.95 ريال بدلاً من 28.50 ريال سعودي، ويمكنك باستخدام صدور الدجاج عمل فاهيتا الدجاج على أصولها بكل خطواتها من المنزل بكل سهولة.

عرض مميز من الهايبر على دجاج ساديا (10 * 1.2 كيلو) للكرتون بسعر 92.95 ريال بدلاً من 169.95 ريال سعودي، ويمكنك عمل أحلى وأسهل أكلة وهي الدجاج بالكاري على الطريقة الهندية.



تخفيضات وخصومات خيالية من هايبر بنده على الأجهزة

يقدم هايبر بنده أقوى الخصومات والتخفيضات على الأجهزة بمناسبة عيد الفطر المبارك.