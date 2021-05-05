نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2021.. موعد استطلاع هلال شهر شوال لكشف موعد عيد الفطر المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الفطر 2021، أيام قليلة متبقية تفصل بيننا وبين أول أيام عيد الفطر المبارك، لذلك بدأ الكثير منة المواطنين في جميع أنحاء العالم بالبحث عن موعد عيد الفطر 2021 ليتعرفوا على أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للتعرف على الموعد المحدد الذي سيتم به استطلاع هلال شهر شوال المبارك، حيث انه من المتوقع أن يأتي شهر رمضان المبارك هذا الشهر ناقص عن 30 يوم وذلك لأن شهر شعبان كامل أي 31، لكن قد اعلنت دار الافتاء المصرية عن الموعد المحدد لاستطلاع هلال شهر شوال، وقد اعلنت دار الافتاء في جميع الدول العربية عن موعد استطلاع هلال شهر شوال للتعرف على اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك.

موعد عيد الفطر 2021

نقدم لكم خلال هذا المقال موعد عيد الفطر 2021، حيث انة من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر شوال المبارك يوم الأربعاء الموافق 12 مايو ليتعرف المواطنين ما إذا كان يوم 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان المبارك ويوم الخميس 13 مايو هو اول ايام عيد الفطر المبارك، ومن المحتمل أن يكون يوم 12 هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم 13 رمضان هو المتمم لشهر رمضان، لذلك سيتم استطلاع هلال شهر رمضان، وقد كانت تلك آخر تصريحات من دار الإفتاء المصرية عن موعد عيد الفطر 2021.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك