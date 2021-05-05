نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية وتخفيضات العيد على الشاشات والإلكترونيات في extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات العيد على الشاشات والإلكترونيات من لاب توب وتابلت سارية في عروض اكسترا السعودية لفترة محدودة، فلا تفوتكم أقوى عروض الشاشات حيث تتوافر بأرخص الأسعار، والعروض الأسبوعية في اكسترا، واستفيدوا من تخفيضات extra على الإلكترونيات، التي لا غنى عنها في حياتنا.

عروض اكسترا

نقدم إليكم أقوى تخفيضات اكسترا على شاشات LG والتي تتضمن شاشات بأحجام 55، 65، 75، 86 بوصة، ويوجد منها شاشات LED وأيضًا OLED، ويتمثل الفرق بينهم في عدة عناصر من بينها السطوع، زاوية الرؤية، وفيما يلي أبرز تخفيضات الشاشات.

شاشة 75 بوصة LG بسعر 4799 ريال سعودي بدلًا من 9999 ريال سعودي.

عروض اكسترا شاشات

تعرفوا معنا على عروض شاشات سامسونج smart في اكسترا السعودية، تتضمن شاشات سامسونج عدد معين من مداخل USB ومداخل HDMI، ويختلف ذلك حسب موديل الشاشة، فيتراوح عدد مداخل USB بين مدخل واحد وحتى 3 مداخل، بينما يتراوح عدد مداخل HDMI بين مدخلين وحتى 4 مداخل.

شاشة سامسونج 65 بوصة، بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 58 بوصة، بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 4399 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا السعودية

تتضمن نشرة عروض اكسترا بمناسبة عيد الفطر أجهزة التابلت التي تتميز بجمعها لبعض خصائص الجوال واللاب توب معًا في جهاز واحد، فيُمكنك إجراء المكالمات الهاتفية من خلاله وأيضًا مكالمات الفيديو، تصفح الانترنت واستخدامه بسهولة، وتتوافر أجهزة التابلت من ماركات عديدة مثل سامسونح، لينوفو، هواوي، وبأحجام متنوعة تبدأ من 7 بوصة حتى 11 بوصة، ونجد أجهزة التابلت من سامسونج بها خاصية 4G وأيضًا، والذاكرة الداخلية لأجهزة التابلت في extra تبدأ من 16 جيجابايت وحتى 128 جيجابايت.

هواوي ميت باد برو، 256 جيجابايت، بسعر 2249 ريال سعودي بدلًا من 2629 ريال سعودي.

تابلت سامسونج S7، سعة 128 جيجابايت، بسعر 3249 ريال سعودي.

اكسترا عروض اللاب توب

يُعد اللاب توب من أهم الأجهزة الإلكترونية لما له من استخدامات عديدة في مختلف المجالات سواء في العمل، الدراسة، الألعاب، التصفح، وتنوعت أجهزة اللاب توب فهناك أنواع مخصصة للألعاب وأنواع مخصصة للعمل، وتخفيضات العيد المتاحة حاليًا في اكسترا تسري أيضًا على اللاب توب، وأيضًا توجد هدايا قيمة تحصل عليها عند شراؤك للجهاز.