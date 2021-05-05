نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم على منتجات الألبان وتنزيلات متنوعة تبدأ من 25% ووصولا إلى 43% على الأجبان ومشتقات الحليب في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم على منتجات الألبان، أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية تعتبر أحد أهم الأسواق التجارية الموجودة في المملكة السعودية، بالنسبة للعملاء السعوديين، أسواق عبدالله العثيم التجارية هي الأفضل على الإطلاق حيث تقدم لهم جميع الميزات الذي دائماً ما يبحثون عنها في المحال التجارية، حيث يقدم هايبر العثيم مول للعملاء العروض المميزة وهذه العروض يقوم سوبر ماركت العثيم بتقديمها باستمرار حيث يتم تجديدها أسبوعياً من قبل شركة العثيم، تشمل هذه العروض جميع السلع والمنتجات الغذائية والسلع الأساسية الذي يحتاج العملاء إليها باستمرار.
أقوى عروض الطازج من العثيم الرائعة
أسواق عبد الله العثيم تقدم للعملاء عروض خاصة جداً تشمل على السلع التي يرغب العملاء بشرائها كما تكون بالسعر الذي يرغب العملاء في دفعه أيضاً، هذه العروض تكون دائماً بأقل الأسعار، تحتوي على اللحوم والدواجن والأسماك بجميع أنواعها وجميع أشكال وتكون دائما طازجة وإنتاج حديث، تكون أيضاً على الأطعمة المعلبة فيوجد بعض الأطعمة الذي تنتجها أسواق عبدالله العثيم بالمملكة، وأيضاً على الخضروات والفاكهة والذي يعرض دائماً عليها عروض تسنى عروض الطازج.
عروض العثيم الاسبوعية
من بين العروض الخاصة الذي يقدمها أسواق هايبر العثيم توجد عروض الطازج الذي تعرض باستمرار على الفواكه والخضروات الطازجة هذه العروض تتمثل في أن يقوم العميل بشراء 2 كيلو من أي نوع يرغب بشرائه ورغم ذلك فقط يقوم بدفع تكلفة كيلو واحد، وهذا الأمر ما فضله جميع العملاء ويسرعون لشراء هذا العرض من أسواق عبدالله العثيم لأنه يوفر لهم الكثير من المال وأيضاً السلع والمنتجات الغذائية.
العثيم العروض الترويجية المخفضة بمناسبة عيد الفطر المبارك
- عروض العثيم اليوم الاثنين قشطة المراعي 170 جم تعتبر. القشطة من أهم الأشياء الذي تدخل في إعداد الأطعمة الشهية لأنها تضفي طعم مميز كما أنها رخيصة السعر ولذيذة الطعن بلغ سعر 6 عبوات 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم حليب المراعي ديل شوكولاتة 18 عبوة كرتونة 7200 مل حليب المراعي بالشكولاتة من أنواع الحليب المفضلة والذي يفضل جميع الأطفال تناولها كما أنها غنية بالفؤاد وتمدهم بالكالسيوم بلغ سعر الكرتونة 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم حليب المراعي مكثف محلى 3 عبوات 397 جم يعتب. حليب المراعي المكثف من أفضل أنواع الحليب الذي يفضل جميع السيدات شرائه لأنه يدخل في صنع الحلويات كما يمكن إعداده في أشهى المأكولات ويساعد في النمو لأنه غني بالكالسيوم بلغ سعر المجموعة 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين جبن المراعي برجر شرائح 10 حبات 200 جم 2 عبوة تعتبر جبن البرجر من المراعي من أفضل الأنواع الذي يمكن شرائها لأنها لذيذة الطعم كما أنه سهل الاستخدام ويمكن وضعها في جميع الوصفات الذي تحتاج لإضافة الجبن بلغ سعر 2 عبوة 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم عسل المراعي طبيعي 500 جم العسل من أكثر الأطعمة التي تساعد في النمو وتمد الجسم بالطاقة ويقي من الكثير من الأمراض وتعطي نكهة رائعة بلغ سعر العبوة 29 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.
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