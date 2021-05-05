شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% حتي نهاية العيد

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عمر شويل - جدة في الوقت الحاضر تقدم بنده عروض وخصومات في المملكة العربية السعودية، وتعتبر متاجر هايبر بنده من أفضل مزودي تجربة التسوق الفريدة في المملكة العربية السعودية، ومنها والأجهزة المنزلية والإلكترونية بجودة عالية وأفضل الأسعار في فروع الدولة كما توفر هايبر بنده الطعام والمواد الغذائية المختلفة، وتتميز بأسعارها المعقولة ومنتجاتها عالية الجودة. عروض مميزة من بنده تخفيضات بنده يتميز متجر بنده السعودي بتقديم خصومات ضخمة كل أسبوع، وخصومات تصل إلى أكثر من 60٪ من سعره الأساسي، وابتداءً من الأربعاء من كل الأسبوع يتم تغيير العروض، بالإضافة إلى عروض أسعار بنده الأسبوعية,كما يقدم هايبر بنده عروض الأسعار لمدة 3 أيام حتى 27 أبريل 2021 يوافق الخامس عشر من رمضان عام 1442 م على الخضار الطازجة والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك.

عروض بنده الأسبوعية كما يقدم سوبر بنده العربي السعودي خصومات على كل قطعة من منتجات اللحوم والدواجن الطازجة، وهذه الخصومات سارية في جميع فروع المتاجر حتى نهاية الكمية، ويشمل عرض بنده السعودي متطلبات رمضان، مثل أفضل تمور مزرعة النخيل والحلويات الشرقية مثل المعمول بالتمر والبسكويت المصري والكعك الانجليزي بالفانيليا أو الجوز واللوز والكعك، بالإضافة إلى الأطعمة المعلبة. عروض بنده على المخبوزات اليومية خصومات بنده معمول بالتمر/ بر بالتمر حجم صغير وهو من الحلويات الشائعة في بلادنا العربية وله الكثير من محبيه وقد يتم تحضيره سادة أو بالتمر، وهو يقدم من بنده بسعر 18.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 22.95 ريال سعودي

تنزيلات بنده بسكويت مصري طويل، البسكويت المصري يشتهر تحضيره وخاصة بشهر رمضان وهو من طقوس الاحتفال بالعيد في البلاد العربية، فلا يمكن أن يأتي العيد من دون شراء البسكويت المصري اللذيذ، سعر الكيلو جرام 18.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 22.75 ريال سعودي.

كيك إنجليزي بالفانيليا/ بالجوز/ باللوز، ذات الطعم الرائع الذي لا يقاوم ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ولكن لا ينصح بالإكثار منه لما به من سعرات حرارية، وزن 250 جرام سعره 4.95 ريالاً سعودياً بدلاً من سعر 7.95 ريالاً سعودياً.

دونات عدد 4 حبات، وهو من الأكلات التي يفضلها الأطفال، وهو به العديد من الفوائد مثل أنه يجعلك تشعر بالشبع، ويمكنه تحفيز جسمك بالطاقة، وهو بسعر بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

فقط من بنده بقسماط الخبز الطازج فوشيه، وهو من المنتجات التي لا غنى عنها في مطبخ كل سيدة حيث يمكنك استخدامه في عمل الاسكالوب، وعمل أشهى وألذ دجاج مقرمش، أو بتدبيل بعض اللحوم، غيرها الكثير من الأكلات التي تحتاجين بها إلى بقسماط الخبز وزن 400 جرام، بسعر 3.95 ريال سعودي بدلاً من 6.95 ريال سعودي.

تقدم أسواق بنده شرائح سمبوسة فوشيه، السمبوسة من المقبلات التي يشتهيها الكثيرون فقد تقدم محشية باللحم المفروم أو بالجبن أو بالخضروات، وأيضاً يمكن أن تقدم كحلوى وتسقى بالقطر فكل منا حسب ذوقه، وزن 500 جرام، بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 9.50 ريال سعودي

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