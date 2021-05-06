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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن إجابة سؤال ماهي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة للاشتراك في مسابقة مهيب ورزان في رمضان على قناة ام بي سي مصر الذي طرحته الإعلامية رزان مغربي اليوم الأربعاء في الحلقة الثالثة والعشرين من برنامج مع مهيب وزران على MBC مصر من أجل الدخول لفوز بجائزة 100 ألف جنيه، بعد إرسال الإجابة الصحيحة لسؤال ما هي عاصمة دولة الإمارات العربية.

إجابة سؤال ما هي عاصمة دولة الإمارات

ويرصد لكم موقع “ثقفني” إجابة سؤال ما هي عاصمة دولة الإمارات؟ للتيسير على متابعي قناة mbc مصر الراغبين في الاشتراك في مسابقة مع مهيب ورزان في رمضان للفوز بجائزة 100 ألف جنيه.

وتعد عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة هي إمارة أبو ظبي حيث تتكون من 7 إمارات اتحادية وتقع في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب قارة آسيا.

وكانت يطلق اسم الإمارات المتصالحة أو ساحل عمان قبل عام1971، وينظمها دستور عام 1971، وتتمون من عدة هيئات مرتبطة بشكل معقد، ودينها الرسمي هو الإسلام ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

أرقام الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان

ويمكنم الاشتراك في مسابقة برنامج مع مهيب ورزان في رمضان على قناة mbc مصر من مصر أو المغرب من خلال إرسال رسالة تتضمن رقم الإجابة الصحيحة على رقم 95451 من مصر، ورقم 9229 من المغرب.

ويعتمد برنامج مع مهيب ورزان في رمضان على استضافة أحد النجوم في إحدى شوارع المحروسة وإجراء مسابقات بينه في إطار فكاهي مع مقدم البرنامج أو ضيوف الحلقة من الجمهور ثم طرح سؤال على الجمهور ورصد 100 جنيه لصاحب الإجابة الصحيحة بعد إجراء سحب بين أسماء الفائزين.