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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك Eid Mubarak 2021 بطاقات من أجمل العبارات للتهاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة ننشر رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 1442 لتقديم التهنئة والتبريكات للأصدقاء والأهل والأحباب بمناسبة حلول عيد الفطر، حيث يتم البحث خلال الأيام المباركة “العشر الأواخر من شهر رمضان” عن رسائل عيد الفطر Eid Mubarak أو مسجات عيد الفطر 2021م أو عبارات تهنئة العيد لإرسال رسالة قصيرة تتضمن بعض الكلمات الجميلة لمن تريد.
وتعتبر هذه العادة من العادات المستحبة لأنها تبعث على تقوية الصلة بين الأشخاص، كما أن لبعض الرسائل التي يتم إرسالها على سبيل التهاني بحلول مناسبة العيد مذاق خاص، حيث تبعث روح البهجة والسرور لدى متلقي الرسالة، ونوفر تهاني عيد الفطر أو بطاقات عيد الفطر 2021، ومن يرغب في التعرف على أدعية ليلة القدر والأعمال المستحبة بها وكيفية إحياءها وعلامات ليلة القدر يمكنه ذلك من خلال ثقفني.
رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2021
عيد الفطر هو العيد الأول للمسلمين، حيث يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعيدين وهما “عيد الفطر – عيد الأضحى”، ويأتي عيد الفطر في الأول من شهر شوال بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك، حيث يعتبر عيد الفطر بمثابة احتفالاً بالانتهاء من فريضة الصوم على المسلمين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث التالي:
أخرج الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه، أنَ النبي صلى الله عليه وسلم قال:
“للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه”.
وفى رواية أخرى: “للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه”.
وهناك العديد من الأشخاص حول العالم يحبون أن يشاركوا فرحة حلول العيد مع الأصدقاء أو الأهل والأحباب، فيقومون بالبحث عن عبارات جميلة ورقيقة للتهنئة بمناسبة حلول العيد، حيث تعتبر هذه المناسبة من أسعد المناسبات التي تمر على المسلمين، لذلك قمنا بتوفير مجموعة من رسائل العيد التي يمكن مشاركتها أو إرسالها على شكل شكل تهنئة للصديق.
بطاقات عيد الفطر 2021
بمناسبة حلول عيد الفطر يتقدم إليكم موقع ثقفني بتوفير أجمل التهاني وأطيب التبريكات، داعيين الله العلي القدير أن يعيده عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويمكنكم الحصول على عبارات تهنئة عيد الفطر لصديقتي أو لصديقي وأهلي من خلال التالي:
- كل عيد والخير دربك وممشاك، وأدعو الله ألا تفارق البسمة دوماً شفاك، وأن يجعل ربي جنته سكناك.
- تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم اجعلنا ممن ينظر إليهم فيقول “اذهبوا مغفوراً لكم”.
- اللهم أدخل السرور والبهجة على قلوب كل أحبتي، واجعله عيداً سعيداً على الأمة الإسلامية والعربية اللهم آمين.
- لا تكتمل فرحة العيد إلا بوجودكم، وبهجة العيد ما تحلى إلا بقربكم.
- عيدكم مبارك، اللهم تقبل منا الأعمال الصالحة وأعنا على طاعتك وحسن عبادتك.
- من أعماق قلبي أهنئكم بحلول عيد الفطر وكل عامٍ وأنتم بخير.
- جعل الله عيدكم فرحاً وحقق لكم ما رجوتموه من أمل.
- أدعو الله أن يتقبل الله منكم صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال خلال شهر رمضان، وأن يدخل البهجة والسرور على قلوبكم.
- أجمل الأماني وأعذب التهاني أحملها لكم بمناسبة عيد الفطر.
- خالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر وأدعو الله أن يعيده عليكم بالأمن والسلم والأمان.
- كل عام وأنتم مسرورين سعداء وقلوبكم نقية بيضاء وكل عام وأنتم على خير حال.
- أدام الله عليكم الأعياد دهوراً وألبسكم من تقواه نورا.
- صديقي العزيز: هنأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول “صلى الله عليه وسلم”، ورزقك بهجةً لا تزول.
- اللهم زد هذا الوجه نوراً واجعله دوماً مأجوراً، وبلغه عيد الفطر مسروراً.
- تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ورفع قدركم، وغفر لكم ذنوبكم وأبدلها حسنات.
- اللهم أدخل الفرح والبهجة والسرر على قلوب المسلمين والمسلمات واجعله عيداً سعيداً عليهم جميعاً.
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