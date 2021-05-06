نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجابة سؤال برنامج رزان ومهيب ماهي عاصمة دولة الإمارات ؟ حل الحلقة 23 الإجابة الصحيحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ؟ هذا سؤال أطلقته مسابقة مهيب وزران خلال الحلقة ال23 من برنامج مهيب ورزان الذي يعرض علي قناة MBC ، حيث بدأ البرنامج مع بداية شهر رمضان الكريم ويقدم البرنامج جائزة كبري قيمتها 3 مليون جنيه ويتم توزيعها كل حلقة علي دفعات للفائزين 100 ألف جنيه بشكل يومي علي مدار 30 يوم خلال شهر رمضان ، ومن خلال هذه المقال سنقدم لكم الإجابة الصحيحة عن الحلقة 23 اليوم .

برنامج رزان ومهيب MBC

يمثل برنامج مسابقات مهيب ورزان البرامج الترفيهية اللذيذة التي يحبها الناس في شهر رمضان الكريم حيث يقدم معلومات قيمة من خلال أسئلة يتم الإجابة عليها من خلال رسالة علي الهاتف ، وتقدم الجائزة يدويا من خلال مندوب قناة mbc وتسجيل الفرحة وعرضها علي الشاشات للمشاهدين، ويعرض البرنامج في تمام الساعة 11:30 بتوقيت مصر والساعة 12:30 بتوقيت مكة المكرمة ، وينتظر المشاهدين السؤال بفارغ الصبر للحل سريعا من خلال رسائل يتم النظر والدخول في قرعة الاختيار للفائز.

رقم برنامج مهيب ورزان

للدخول علي السحب للفوز بجائزة 100 ألف جنيه بعد كل حلقة بعد الإجابة عن سؤال الحلقة من خلال الاشتراك في المسابقة وارسال رسالة برقم الإجابة الصحيحة علي الهاتف من خلال الأرقام التالية للمسابقة

الرقم الخاص بالاشتراك في مسابقة مهيب ورزان من مصر 95451

الرقم الخاص بالاشتراك في مسابقة مهيب ورزان من المغرب 9229

إجابة سؤال مهيب ورزان

ماهي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ؟ وهو سؤال الحلقة ال23 للبرنامج بعد الإجابة عن إجابة الحلقة السابقة وكانت ماهي أول جامعة مصرية ؟ وكانت الإجابة هي جامعة القاهرة ، وكانت اختيار حلقة اليوم هي :

دبي

الشارقة

أبوظبي

والإجابة هي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة هي إمارة أبوظبي .