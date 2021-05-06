ما هي عاصمة دولة الإمارات وحل سؤال الحلقة رقم 23 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - ما هي عاصمة دولة الإمارات، كان هذا هو سؤال الحلقة رقم 23 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021، والذي يذاع على شاشة قناة إم بي مصر يومياً بعد منتصف الليل في تمام الساعة الواحدة صباحاً، وويطرح برنامج مهيب ورزان سؤال يومي في كل حلقة مقابل 100 ألف جنيه جائزة يومية للفائز بالإجابة الصحيحة.

ما هي عاصمة دولة الإمارات وسؤال الحلقة رقم 23 من مسابقة مهيب ورزان

وبمجرد عرض سؤال الحلقة في مسابقة مهيب ورزان يتصدر السؤال مواقع البحث الإلكتروني لمعرفة الإجابة الصحيحة، وكان هناك 3 اختيارات حيرت الباحثين الراغبين في المشاركة بمسابقة مهيب ورزان اليوم، وهذه الإخيارات الثلاثة هي الشارقة وأبو ظبي ودبي.

وحول الإجابة الصحيحة لسؤال ما هي عاصمة دولة الإمارات، والذي طرح في حلقة اليوم بمسابقة مهيب ورزان، فهي “أبو ظبي”، لأنها أكبر الإمارات وتمتلك خط ساحلي كبير، إذا ما قارنها بباقي الإمارات، وتمتد أبو ظبي من إمارة دبي في الشمال وإلى دولة قطر من الغرب.

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وتبلغ مساحة أبو ظبي 67.340 كيلو متر مربع، والمساحة اليابسة منه تمثل 84% من إجمالي المساحة الكلية للدولة، والتي بها 200 جزيرة، وحدود إمارة أبو ظبي هي السعودية من الجنوب والغرب وعمان من الشرق والخليج العربي ودبي من الشمال الشرقي.