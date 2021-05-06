نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض كارفور عيد الفطر المبارك 2021 حتى 17 مايو “تخفيضات هائلة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما ما يبحث المتسوقين عن عروض سوبر ماركت كارفور لذا نتابع معكن عروض كارفور عيد الفطر المبارك 2021 من أجل شراء الأغراض والمستلزمات الخاصة بالعيد أفضل الأسعار الممكنة وأقلها في السوق وهذا ما يحرص عليه كارفور هو تقديم السلعة بسعر لايقارن وهذا على كافة المنتجات المتواجدة فواكه، خضروات، أجهزة كهربائية والكحك والبسكويت بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

أفضل عروض كارفور عيد الفطر 2021

هناك العديد من العروض الخاصة بمستلزمات العيد من فواكه، خضروات، لحوم، ملابس ، اجهزة رياضية، أغراض البقالة والتي نقدمها لكم باختصار في السطور التالية :-

قسم اللحوم يقدم عرض خاص على مكعبات اللحم البقري قليل الدسم وذلك بسعر 109.95 بدلاً من 139.95 جنيه مصري، اسكالوب بقري بسعر 114.95 بدلاً من 139.95 جنيه، عرض خاص على الروستو 114.95 بدلاً من 139.95 البقري يوفر لك 15 جنيه مصري، كفتة بقري بسعر 100 جنيه بدلاً من 125 جنيه.

يقدم لك كارفور أيضاً عرض خاص على الموزة البقري، المفروم البقري قليل الدسم، وش الفخذة البقري، وراك الرومي، قطع الرومي الفيليه، صدور الدجاج بالعظم، ارانب بلدي حيث سجل سعر الكيلو الواحد 85.95 بجدلاًُ من 106.95 وهذا العرض وفر لك 17 جنيه مصري، أوراك الدجاج بسعر 45 جنيه بدلاُ من 61 جنيه.

أحدث الخصومات من كارفور على الأجهزة الكهربائية” مجلة عيد الفطر”

حرص كارفور على توفير العديد من الأجهزة الكهربائية الاكثر استخداماً بسعر لا يقارن ومن هذه العروض :

عرض خاص على العجان نوع تاتش حيث يمكنكم شراؤه بسعر 2599.00 بدلاً من 3299.00 جنيه.

المروحة العمودية بمبلغ 500 جنيه بدلاً من 749.00 جنيه مصري.

تكييف سامسونج بسعر 5888 جنيه بدلا من 8 آلاف جنيه، كما يوجد عرض خاص على كل من الميكروويف، القلاية، غلاية مياه بسعر 119 بدلاً من 150 جنيه مصري، فرن كهربائي سعره 849 جنيه بدلاً من 1049 جنيه مصري.

عروض بنده اليوم على سلع الضيافة وتخفيضات عملاقة على هذه السلع الأساسية لكل منزل