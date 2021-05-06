نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر يوم في عروض بنده السعودية للمواد الغذائية وغير الغذائية حتى الساعة 12 صباحاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك عدد كبير للغاية من عمليات البحث التي تدور حول عروض بنده السعودية بالتزامن مع اقتراب موعد حلول عيد الفطر المبارك، ويرغب جميع الأفراد في شراء المزيد من المواد الغذائية، أو السناكس والتسالي، حتى يتناولون تلك الأشياء في التجمعات وأوقات الإجازات، وقد عملت محلات بنده للبيع بالتجزئة على إطلاق العروض الخاصة بها تحت شعار جبنا العيد، والتي تحتوي على مجموعة كبيرة للغاية تزيد عن ستين صفحة من المنتجات من كافة الأقسام لتوفير احتياجات كل المواطنين.

عروض بنده السعودية 2021

تعتبر عروض بنده السعودية جبنا العيد في يومها الأخير اليوم، وابتداءً من الغد سوف يتم إطلاق العروض الجديدة، وهناك مجموعة متنوعة من أيرز المنتجات في العروض الحالية، ومن ضمنها البطاطس المقلية بحجم كيو من ديل مونتي، أو بطاطس تويسترز وكريس كات من هوت آند كرسبي بوزن 2.5 كيلو، والآيس كريم الشهي من لندن ديري 6 قطع 50 أو 60 مل، وآيس كريم باسكن روبنز لتر كامل، وكيكة الشوكولاتة الشهية من جالكسي بنكهة الفانيلا أو البندق أو الكريمة أو شوكولاتة 5 قطع.

أقوى الخصومات من بنده السعودية

آيس كريم ام آند امز فانيلا أو سنيكرز 70 جرام أو جالكسي 110 مل قطعتين بسعر 8.95 ريال.

بسلة أو فول حب من كولد اليكس 400 جرام قطعة والأخرى مجاناً بسعر 6.95 ريال بدلاً من 13.90 ريال.

لقيمات زولابي 300 جرام بسعر 14.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

أصابع الجبنة والدجاج الكبير 250 جرام بسعر 7.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

كريزي قطع الدجاج الكبير كيلو بسعر 24.95 ريال بدلاً من 41.5 ريال.

كعك البطاطس الكبير 750 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

بطاطس مهروسة مقلية الكبير كيلو بسعر 10.95 ريال بدلاً من 15.5 ريال.

برجر دجاج الكبير 24 قطعة 1200 جرام بسعر 26.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

تندر صدر الدجاج الكبير كيلو بسعر 18.95 ريال بدلاً من 38.5 ريال.

اكتب اسمك على صور تهنئة عيد الفطر "صور عيد سعيد"