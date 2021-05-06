نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية في العشر الأواخر من شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مجموعة أسواق عبد الله العثيم عروض تنافسية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والعديد من مستلزمات واحتياجات المنزل، كما أن هذه العروض متاحة من خلال جميع فروع العثيم المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية فبادروا بالذهاب إلى أقرب فرع لديكم لاغتنام الفرص، والاشتراك في مسابقة العثيم اليومية خلال شهر رمضان المبارك على 500 ريال سعودي رصيد في أكتساب ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أهم العروض على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية واللحوم، كما نوضح لكم شروط وأحكام الاشتراك في المسابقة.

شروط وأحكام الاشتراك في مسابقة العثيم اليومية في رمضان:

أولا للاشتراك في المسابقة يجب عليك أن تكون من متابعين حساب العثيم على السنابل شات.

إرسال الإجابة الصحيحة على أسئلة المسابقة عبر الرسائل الخاصة على سناب شات.

قم بإرسال الاسم الثلاثي بالإضافة إلى رقم عضوية اكتساب الخاص بك مع الإجابة الصحيحة.

يتم نشر السؤال يوميا الساعة 8 مساء ويتم استقبال الإجابات من الساعة التاسعة وحتى الساعة السادسة صباحاً.

يتم نشر أسماء الفائزين في المسابقة في اليوم التالي.

عروض العثيم على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية:

تتنوع عروض العثيم لهذا الأسبوع على السلع الغذائية والتموينية الأساسية من الأرز والسكر والزيت لعمل أفضل الوجبات والأطباق الرئيسية في إفطار رمضان وأيضاً استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك تقدم مجموعة من العروض على المعلبات ومنتجات الألبان وإليكم تفاصيل العروض كما يلي؛

كيس سكر أبو فهد ناعم وزن ١٠ كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال.

علبة شاي ليبتون باكت 300 كيس بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 39.25 ريال.

عبوة حليب المراعي وزن 1800 جرام بسعر 33.95 ريال سعودي بدلاً من 62.95 ريال.

كيس أرز أبو كاس مزة بسمتي وزن 10 كيلو بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال.

عروض اللحوم والفواكه والخضروات الطازجة:

لأن اللحوم والخضروات هي الأساس لعمل أفضل وأشهر الأصناف مثل صينية المكرونة بالبشاميل وغيرها العديد لاحتوائها على عناصر غذائية قيمة من فيتامينات وبروتينات والمعادن اللازمة لبناء الجسم وتجديد نشاطه والحفاظ على شبابه، فتقدم عروض العثيم تخفيضات رائعه على المنتجات الطازجة التي تصلك يوم بيوم وهي كالتالي؛

كيلو حبحب ( بطيخ ) بسعر 1.45 ريال سعودي.

كيلو شمام محلي بسعر 3.25 ريال سعودي.

كيلو فلفل حار أخضر بسعر 3.25 ريال سعودي.

عجينة تمر بسعر 5.95 ريال سعودي.