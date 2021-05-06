شوف عروض العثيم السعودية أبهرت العملاء.. اطلب منتجاتك من تطبيق سبيدي الآن وأنت في مكانك

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عمر شويل - جدة يزداد الطلب بصورة كبيرة على عروض العثيم السعودية التي تعتبر من أهم المتاجر المنتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بطرح عدد كبير للغاية من المنتجات للتخفيضات المذهلة، التي تتنوع بين العروض بخصم نسبة مئوية محددة، أو عرض القطعة والأخرى مجاناً، أو عرض العديد من المنتجات بأسعار التكلفة، مما يلقى إقبال كبير للغاية من المواطنين، وخصوصاً أن فروع العثيم منتشرة في كل مكان من كل مدينة ومحافظة، مع العلم أنه في الفترة الأخيرة عملت شركة عبد الله العثيم على إطلاق خدمة توصيل الطلبات للمنازل مما رفع من رصيدها عند الجمهور بشكل كبير.

عروض العثيم السعودية أبهرت العملاء

هناك عدد كبير للغاية من المنتجات التي وردت في كراسة عروض العثيم السعودية، والتي نذكر لكم منها عدد من المنتجات الهامة ومنها زيت مازولا بلاستيك ذرة بحجم لتر ونصف، وحليب مجفف من أنكور كيس كبير بوزن 2.5 كيلو، والمايونيز الكلاسيك من هاينز، وكاتشب هاينز بالحجم الكبير، وبسكويت أمريكانا الكوكيز، وويفر كيت كات أصابع، وعصير ندى الأناناس والرمان زجاجة حوالي لتر وربع، وعصير سن توب بطعن البرتقال، وعروض خاصة على زجاجات المياه من نوف وأكوافينا.

أقوى الخصومات من شركة عبد الله العثيم

شاي بروك بوند أكياس 100 كيس بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.25 ريال.

شاي ليبتون أحمر 100 كيس بسعر 11.95 ريال بدلاً من 15.5 ريال.

شاي ليبتون فلة 800 جرام بسعر 27.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

شاي ليبتون 150 كيس بسعر 17.95 ريال بدلاً من 29.25 ريال.

حليب أبو قوس سائل 6 عبوات 170 جرام أو لايت 6 عبوات 158 مل بسعر 12.95 ريال.

حليب شفرات أبو قوس 10 حجم 14 مل بسعر 4.25 ريال بدلاً من 5.25 ريال.

حليب مكثف محلى أبو قوس 397 مل بسعر 10.95 ريال للقطعتين بدلاً من 14.5 ريال.

حليب مجفف أبو قوس بسعر 65.95 ريال بدلاً من 80.5 ريال 2.5 كيلو جرام.