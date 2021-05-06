شوف عروض بنده السعودية في أول يوم تعرف على المنتجات المعروضة بسعر التكلفة panda offers

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية في أول يوم تطلق عدد كبير للغاية من الخصومات والتخفيضات تحت شعار جبنا العيد، وكما رأينا في عروض رمضان المبارك منتجات مذهلة جداً بأسعار نفيسة، نجد أيضاً في منتجات العيد، مع مراعاة إدراج جميع المنتجات التي يحتاج لها المواطن في كلتا المناسبتين، ففي عروض رمضان كان الاهتمام الأكبر مولى إلى اللحوم والمواد الغذائية والتمور والمكسرات، أما في عروض العيد فقد تم إدراج مجموعة ضخمة من الشوكولاتات والتسالي والعصائر والحلوى. عروض بنده السعودية في أول يوم من أهم العروض التي تم إطلاقها في كراسة عروض بنده السعودية هي دجاج تكة التندوري من الكبير، والشيش طاووق، ومن أمريكانا تم إطلاق مجموعة كبيرة من الأغذية سريعة التحضير، ومن بينها برجر الدجاج والبرجر البقري بوزن كيلو ووزن 900 جرام، وشانكي الدجاج والبوب كورن والناجت بوزن 750 جرام، وفيليه الدجاج نصف كيلو، والكباب وكرات اللحم 400 جرام ونقانق الدجاج أو التويسترز، أما عن السنبلة فقد أطلقت مجموعة متنوعة من البيتزا بمختلف الأحجام والحشوات، والستربس البارد والحار، والبيف بيستري وعجينة الكنافة والجلاش والبقلاوة، والملوخية والبصل وعجينة الفلافل، والخضروات والبطاطس والفطائر. أقوى الخصومات من بنده شبيه قشطة المراعي 6 قطع وزن 170 جرام بسعر 13.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

حليب مركز المراعي 6 قطع وزن 170 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.75 ريال.

عسل لنجنيز الغابة السوداء 2.5 كيلو بسعر 309.95 ريال بدلاً من 372.5 ريال.

رقائق حبوب القمح نستلة 375 جرام بسعر 14.95 ريال.

حبوب الشوفان المقرمش كويكر 400 جرام بسعر 16.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

كوكو بوبس كلوفز 750 جرام بسعر 24.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

كورن فليكس كلوفز كيلو بسعر 18.95 ريال بدلاً من 35.5 ريال.

زبدة السمسم الجديدة من حلواني بسعر 12.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

محلي منخفض السعرات الحرارية سويت إن لو 200 كيس بسعر 27.95 ريال بدلاً من 49.25 ريال. وصول ميتسوبيشي اكسباندر فل كامل 2021 سيارة عائلية اقتصادية بمزايا رائعة وسعر ممتاز

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