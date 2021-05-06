نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي عاصمة دولة الإمارات ؟ إجابة سؤال مسابقة مهيب ورزان اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهي عاصمة دولة الإمارات ، ازداد البحث على شبكة الإنترنت عن سؤال ما هي عاصمة دولة الإمارات ؟ اجابة سؤال برنامج مهيب ورزان الحلقة 23، ويعد برنامج مهيب ورزان من أكثر البرامج التي يتابعها الناس عبر شاشة التلفاز في شهر رمضان الكريم، فالبرنامج محقق إيرادات ونسب مشاهدة عالية جدًا بسبب ما يعرضه من أسئلة وألغاز في نهاية كل حلقة.

ماهي عاصمة دولة الإمارات ؟

يعد برنامج مهيب ورزان من أهم البرامج التي تعرضها شاشة Mbc مصر تحديدًا في شهر رمضان الكريم حيث يستضيف البرنامج كل ليلة ضيفًا من ألمع نجوم الفن أو الإعلام أو الرياضين، وفي نهاية كل حلقة يقوم البرنامج بعرض أحد الأسئلة في مختلف المجالات وينتظر من الجماهير المتابعة للبرنامج الجواب على السؤال ومن يجيب على السؤال بشكل صحيح يحصل على مكافأة مالية وهي 100 ألف جنيه، كما يتم التبرع من البرنامج والقائمين عليه وإدارة قناة Mbc مصر ب 100 ألف جنيه آخرين لإحدى المؤسسات الخيرية، وكان الجواب على سؤال حلقة الليلة ما هي عاصمة دولة الإمارات هي مدينة أبو ظبي وهي الإجابة رقم 3.

كيفية الاشتراك في برنامج مهيب ورزان

بعد متابعة كل حلقة من برنامج مهيب ورزان يكثر البحث على شبكة الإنترنت من أجل معرفة كيفية الاشتراك في برنامج مهيب ورزان وهناك خطوات أعلنت عنها إدارة القناة من أجل الاشتراك في المسابقة وهي عبارة عن الآتي: