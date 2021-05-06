نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم بمناسبة اقتراب نهاية شهر رمضان 2021 مفاجأة للعملاء Othaim Offers في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم المميزة في المملكة العربية السعودية التي تجذب المستهلكين إليها بصورة كبيرة، حيث تعد أسواق العثيم من أفضل الأسواق الموجودة في المملكة وتعمل على تقديم العديد من المنتجات المميزة بأسعار مقبولة للغاية، حيث تعمل العثيم على تقديم مجموعة من العروض المتميزة، حيث تقدم مجموعة العثيم مجموعة من العروض الأسبوعية واليومية، وكذلك عروض المناسبات

عروض العثيم اليوم بمناسبة اقتراب نهاية شهر رمضان

عروض العثيم العروض المتميزة المقدمة من أسواق العثيم، والتي تعمل على توفير العديد من المنتجات المختلفة بأسعار مقبولة للغاية، حيث تهدف الشركة إلى تقديم جميع المنتجات بأسعار تتناسب مع الحالة الاقتصادية مع المواطن السعودي.

حيث تقوم المجموعة بتقديم مجموعة من العروض اليومية المميزة بصورة كبيرة، ومن ضمن العروض التي تقدمها الشركة تقديم مجموعة من التخفيضات على المواد الغذائية المختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كتالوج مجلة عروض العثيم لهذا الاسبوع

فقد حرصت الشركة على توفير عروض الطازج اليوم الاثنين، وهو عرض ليوم واحد فقط حيث يشمل العرض العديد من المنتجات الغذائية المختلفة التي نحتاج إليها في المطبخ.

فسياسة ورؤية الشركة تعمل على تلبية جميع احتياجات العملاء المختلفة، كما تعمل أسواق العثيم على التفاعل السريع مع المتغيرات الكثيرة الموجودة في الأسواق.

كما عملت الشركة على الالتزام بجميع الضوابط الشرعية والتقيد بالأعراف والتقاليد السائدة، ويشمل العرض المقدم مجموعة من المنتجات الغذائية المميزة مثل البصل والخس والطماطم والليمون، وغيرها من المنتجات الغذائية المميزة التي سنتعرف عليها سويا.

عروض العثيم الاسبوعية

يشمل العرض المقدم من العثيم اليوم مجموعة من المنتجات ومنها:-

الليمون الفيتنامي بسعر 95 ريال سعودي.

طماطم شيري بسعر 95 ريال سعودي.

وكذلك عرض على البصل الأبيض ليكون بسعر 95 ريال سعودي.

وتشمل عروض الطازج لبنة تشيز لاند كامل الدسم ليكون سعرها 95 ريال سعودي.

علاوة على تخفيض على خس الايس بيرج ليكون بسعر 75 ريال سعودي.

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