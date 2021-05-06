نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية تنطلق اليوم وتستمر تخفيضات العيد حتى يوم 18 مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق بنده السعودية عروض بنده السعودية على المنتجات الحصرية المتنوعة أهمها المنتجات الغذائية الهامة والضرورية على سفرة شهر رمضان للإفطار والسحور مثل الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والتوابل والأجبان والألبان، وبدءت عروض الأسبوع في هايبر بنده السعودية هذا الأسبوع من 25 أبريل والموافق 13 رمضان أي اليوم حتى 27 أبريل والموافق 15 رمضان فهي لمدة ثلاثة أيام فقط، ونعرض عليكم تخفيضات أسواق بنده الأسبوعية.

عروض بنده السعودية تنطلق اليوم

أعلنت أسواق بنده أن عروض وتخفيضات هذا الأسبوع الجزء الأكبر منها على منتجات الطعام فنجد التخفيضات على سعر سمك الكنعد واللحم المفروم بالعديد من أنواعه وكذلك على صدور دجاج تندر رويال والجبنة الكيري وعلى الزيوت والأرز والكثير من المنتجات الأخرى، لأن ربة المنزل تحتاج تلك العروض بشدة على منتجات الطعام بشهر رمضان لشراء كل ما تحتاجه وبأسعار بسيطة.

كتالوج عروض بنده اليوم

تخفيضات أسواق بنده لهذا الأسبوع

وإليكم مجموعة من عروض ماركت بنده السعودية على المنتجات الغذائية:

سلطة جبنة فيتا البركة سعرها 95 ريال.

كيلو التفاح الأحمر الإيطالي ب25 ريال.

كيلو البصل الأحمر اليمني سعره 50 ريال.

لحم بقري مفروم كولومبي سعر الكيلو 75 ريال.

مكعبات لحم بقري كولومبي بسعر 75 ريال.

صدر دجاج من تندر وزن كيلو جرام بسعر 50 ريال.

بنده ماركت السعودية

أتاحت أسواق بنده العديد من الطرق لمتابعة أحدث العروض المقدمة من بنده ماركت بجميع فروع بنده ماركت في المملكة العربية السعودية أو في مصر وفي مناطق مختلف، حيث يمكن من خلال موقع بنده ماركت الرسمي التعرف على أحدث العروض والتخفيضات بالإضافة لأماكن الفروع المتاحة من بنده ماركت وهم حوالي 200 فرع موزعين على 44 مدينة.

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