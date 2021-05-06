شوف عروض مكتبة جرير اليوم تخفيضات تصل الي 50% علي شاشات التلفزيون

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير اليوم على شاشات التلفزيون الحديثة من العروض القوية والمميزة التي تحتوي على خصومات ضخمة تصل حتى 50% علي الكثير من انواع التلفزيونات المميزة والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، ونوفر لكم من خلال موقع ثقفني اخر عروض جرير على التلفزيون بامكانيات مختلفة وأحجام متعددة مع إمكانية الاستفادة من هذه الخصومات من خلال كافة فروع مكتبة جرير في السعودية.

عروض مكتبة جرير اليوم

عروض مكتبة جرير على التلفزيونات بها جميع أنواع الشاشات مثل شاشات تلفزيون سامسونج وتي سي أل وهايسنس وتلفزيونات إل جي والكثير من أنواع التلفزيونات الرائعة ذات الامكانيات المميزة والتي دائما ما تبحث عنها الكثير من الاشخاص بشكل يومي للحصول عليها ولذلك توفرها جرير بأقل الاسعار بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك.

عروض جرير علي التلفزيونات الذكية

شاشة تلفزيون تي سي ال متوفرة بحجم 75 بوصة بجودة 8K متوفرة بسعر 9999 ريال سعودي بدلاً من سعرها الاصلي 16999 ريال.

شاشة تلفزيون سامسونج الرائعة وهي سامسونج TU8000 المتوفرة بحجم 82 بوصة ودقة 4K بسعر 7919 ريال بدلاً من 13999 ريال.

شاشة تلفزيون هايسنس 75A7100F المميزة والمتوفرة بحجم 75 بوصة وبدقة 4K ومتوفرة بسعر 4099 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال.

شاشة تلفزيون سامسونج الجديدة والرائعة المتوفرة بامكانيات مميزة للغاية وهي بحجم 75 بوصة وبدقة 4K بسعر 5999 ريال.

شاشة تلفزيون سامسونج Q60A متوفرة بحجم 75 بوصة وبدقة عرض 4K وسعر الشاشة 7999 ريال سعودي بدلاً من 11999 ريال.

عروض مكتبة جرير تلفزيونات

شاشة تلفزيون ال جي 55NANO80VPA المتوفرة بحجم 55 بوصة ودقة 4K متوفرة بسعر 4199 ريال بدلاً من 7999 ريال.

شاشة تلفزيون هاير S8000 الرائعة والتي تعد من أقوي التلفزيونات المتوفرة وتوفرها جرير بحجم 65 بوصة ودقة 4K بسعر 2899 ريال.

تلفزيون سوني المميز والمتوفرة بحجم 55 انش و دقة عرض الشاشة 4K الترا اتش دي بسعر 2999 ريال.

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