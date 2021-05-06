نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجابة ما هي عاصمة دولة الإمارات ؟ للفوز بجائزة 10000 جنيه من مسابقة مهيب ورزان في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة مهيب ورزان ، هو برنامج مسابقات يقدمه كلا من مهيب ورزان يتم بثه يوميا على شاشات قناة ام بي سي مصر في تمام الساعة الثانية عشر ونصف صباحا بتوقيت القاهرة ويتم بث البرنامج طوال شهر رمضان المبارك 2021، حيث كان سؤال أخر حلقة هو ما هي عاصمة دولة الإمارات العربية والذي يقوم بالإجابة عن هذا السؤال بشكل صحيح يمكنه الفوز بمبلغ مئة ألف جنيه مصري، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على إجابة سؤال مسابقة مهيب ورزان على سؤال ما هي عاصمة دولة الإمارات للفوز بجائزة قيمتها مئة ألف جنيه مصري اليوم 6 مايو 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

إجابة سؤال ما هي عاصمة الإمارات في مسابقة مهيب ورزان

كان بالأمس يوم 5 مايو 2021 الحلقة الثالثة والعشرون من مسابقة مهيب ورزان وكان ضيف الحلة هي المطربة الشعبية أمينة، وقد كان سؤال الحلقة ما هي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ؟ ومن يقوم بالإجابة علي هذا السؤال بشكل صحيح يحصل على جائزة بقيمة مئة ألف جنيه مصري، لذلك تزايدت معدلات البحث مؤخرا عن عاصمة دولة الإمارات للحصول على الجائزة، هذه هي إجابة سؤال مهيب ورزان عاصمة الإمارات هي مدينة أبو ظبي يمكنكم اليوم الاتصال بالبرنامج للإجابة عن السؤال والحصول على الجائزة .

خطوات الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان

يمكن لجميع الأشخاص الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان عن طريق إرسال إجابات الأسئلة التي يتم طرحها في برنامج مهيب ورزان بشرط أن تكون الإجابة صحيحة لكي تتمكنوا من الاشتراك في البرنامج، وإرسال الرسالة على الرقم المرادف لجمهورية مصر العربية على رقم ( 95451 ) ثم بعد ذلك يتم السحب العشوائي على الإجابات الصحيحة التي تم إرسالها للبرنامج في بداية خلقة اليوم 6 مايو 2021 ميلاديا في تمام الساعة الثانية عشر ونصف صباحا بتوقيت جمهورية مصر العربية .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم إجابة ما هي عاصمة دولة الإمارات ؟ للفوز بجائزة 10000 جنيه من مسابقة مهيب ورزان ، وأيضا خطوات الاشتراك في البرنامج، نتمنى لكم جميعا الفوز .