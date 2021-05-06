رسائل ومسجات تهنئة بعيد الفطر المبارك 1442 للأهل والأصدقاء

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عمر شويل - جدة رسائل ومسجات تهنئة بعيد الفطر المبارك 1442.. يستعد الجميع من المسلمين في بقاع الأرض لقدوم عيد الفطر المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، ويبحث الجميع في الوطن العربي حالياً عن أقوى رسائل ومسجات تهنئة العيد لتبادلها مع الأهل والأصدقاء عبر الواتس والفيس بوك والرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، حيث أن تلك الطريقة أصبحت هي الأكثر اتباعاً مع تطور التكنولوجيا، ونستعرض عليكم الآن في هذا المقال رسائل ومسجات تهنئة بعيد الفطر المبارك 1442.
رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك 1442
يهل علينا عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021 وفقاً للحسابات الفلكية، ومن هنا يترقب المسلمين جميعاً عيد الفطر الذي يعتبر من أهم المناسبات الدينية للمسلمين، حيث يتبادل المسلمين التهنئة فيما بينهما سواء من خلال الرسائل عبر الواتس ساب أو الفيس بوك أو الزيارات المنزلية وغيرها من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، حيث يعتبر عيد الفطر أو عيد للمسلمين الذي يأتي بعد صيام شهر رمضان، ويأتي عيد الفطر يحمل للمسلمين الفرح والسرور ويدخل السعادة على بيوت المسلمين في كل مكان.
مسجات تهنئة بعيد الفطر
هناك مجموعة كبيرة ومتألقة من رسائل تهنئة عبيد الفطر المبارك، والتي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص للتهنئة بعيد الفطر والتي ترسل للأصدقاء والأهل والأحباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي باتت هي الطريقة الأكثر انتشاراً للتهنئة بالمناسبات المختلفة التي تهل على المسلمين، ومن بين تلك الرسائل:
- العيد فرحو ما تكمل إلا بوجودكم العيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم كل عام وأنتم بخير.
- أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بقدوم العيد وأيامه.
- حلات العيد شوفتكم حلاته تلتقي معكم عساكم من العابدين وأسعد ناس بأعياده.
- يمدكم بعمر مديد ويجعل حيلتكم عيد سعيد.
- أبعث مع كل طير من قلب كله خير لإنسان مكانه غير كل عام وأنت بخير.
- عيدكم مبارك اللهم تقبل منا الأعمال الصالحة وأعنا على طاعتك وحسن عبادتك.
- جعل الله عيدكم فرحاً وحقق لكم ما رجوتموه من أمل.
- خالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر أدعو الله وأنتم على خير حال.
- قبل تنشغل الخطوط والشبكة وتصبح إخطبوط طوط طوط كل عيد وانت مبسوط.
- مساء الخير متأخر بريح العود متبخر أعزك وأنت تما تدري عيد مبارك من بدري.
- قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وانت بخير.
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