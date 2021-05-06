نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بطاقات مصرف الراجحي والاستمتاع بخصومات تصل 50% لدي محلات الحلويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بطاقات مصرف الراجحي لدي محلات الحلويات من اهم العروض التي اطلقها الراجحي بمناسبه عيد الفطر المبارك والتي اعلن عنها المصرف عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعلن المصرف حديثا أيضا عن عروض بطاقات الراجحي والحصول علي مكا فاءه 500 ريال كل أسبوع و عروض التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية والحصول عليه بكل سهوله، والآن سوف نقوم بتوضيح العروض والخصومات بالتفصيل من خلال هذه المقالة الأتية.

عروض بطاقات مصرف الراجحي

اعلن مصرف الراجحي عن عروض العيد للبطاقات لدي محلات الحلويات والتي تبدأ من الآن وتنتهي في 11 مايو 2021 واعن المصرف عم المحلات التي شملتها العروض والتي يمكن الحصول عليها بكل سهوله، والآن سوف نوضح لكم المحلات والخصومات من خلال النقاط الأتية:

50% خصم حصري لدي شكولاته فينكي الإيطالية الفاخرة والتي يمكن أن تجدها في مطعم ايتالي بمدينه الرياض.

10% خصم حصري لدي شكولاته أني و داني الفاخرة.

15% خصم حصري لدي شكولاته أنوش الفاخرة.

10% خصم حصري لدي شكولاته قطوف وحلا.

10% خصم حصري لدي شكولاته لادوري كوفي الفاخرة.

شروط عروض بطاقات الراجحي

كما اعلن المصرف علي بعض الشروط والتي يجب اتباعها للحصول علي العروض وهي كالاتي:

قيمه الخصم للعروض لجميع حاملي بطاقه الراجحي.

يبدأ العروض عند استخدام البطاقة.

لا يمكن أن يسري العرض مع العروض الأخري المقدمة من المصرف.

عروض البطاقات مسبقه الدفع

كما اعلن المصرف عن عروض البطاقات مسبقه الدفع والاستمتاع باسترداد نقدي يصل إلي 25% لدي هنقرستيشن كما اعلن المصرف أيضا عن ميعاد بدء العروض من الآن وحتي 12 مايو 2021 كما اعلن انه يمكن الحصول علي العروض بكل سهوله.

شروط عروض البطاقات مسبقه الدفع

كما اعلن المصرف عن الشروط التي يجب توافرها للحصول علي العروض وهي كالاتي: