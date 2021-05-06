نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف منتجات تمويل الأفراد بدون رسوم إدارية وبأقل هامش ربح بنك الجزيرة بمناسبه العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتجات تمويل الأفراد من اهم التمويلات التي يقدمها بنك الجزيرة بالمملكة كما اعلن البنك علي عروض التمويلات بمناسبه عيد الفطر علي صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم الإعلان أيضا عن عروض حديثه بالمملكة مثل التمويل التأجيري للسيارات بكل سهوله وهامش ربح تنافسي وتم الإعلان أيضا عن عروض التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية ويمكن الحصول عليه حاليا بكل سهوله، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف علي عروض التمويلات بالتفصيل من خلال الأتي.

عروض منتجات تمويل الأفراد

اعلن بنك الجزيرة علي إطلاقه عروض العيد والمتمثلة في حمله هامش ربح اقل وبدون رسوم وذلك لتلبيه جميع احتياجات المواطنين السعوديين من سداد مديونيه أو شراء سياره أو عقار أو أي من احتياجات الحياه وذلك مقابل خفيض نسبه هامش الربح للتمويلات والإعفاء من الرسوم الإدارية ورسوم التقييم والتي شملت كافه المنتجات مثل التمويل الشخصي والتمويل العقاري والبطاقات الائتمانية، كما اعلن البنك عن ميعاد بدء حمله العروض والتي تبدأ من الآن وحتي 20 مايو 2021.

عروض التمويل الشخصي

اعلن بنك الجزيرة عن عروض التمويل الشخصي الذي شملته الحملة والذي يعتبر بصيغه المرابحة واعلن عن المميزات الأخري والتي تكتمن في النقاط الأتية:

معدل نسبه سنوي يبدأ من 1.93% وبدون رسوم إدارية للتمويل.

التمويل يصل كحد اقصي إلي 2000000 ريال.

الموافقة الفورية والسريعة من قبل البنك لتسهيل اجراءات التمويل.

الإعفاء من المديونية المتبقية في حاله العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله.

عروض التمويل العقاري

كما اعلن البنك عن المميزات الرائعة في التمويل العقاري والتي تكتمن في الأتي:

معدل النسبة السنوي بيدا من 3.86% وبدون رسوم تقييم ورسوم أدارية.

منتج الرهن العقاري متاح لعملاء الرواتب.

منتج التمويل العقاري الاستثماري متاح لعملاء الرواتب.

متاح منتج تحويل التمويل.

متاح لمنتجات التمويل السكني المقدم من وزاره الإسكان وهم:

منتج البناء الذاتي. منتج تحويل التمويل. منتج شراء الوحدات الجاهزة.

عروض بطاقات الائتمان

كما تم الإعلان عن بطاقات الائتمان والإعلان عن مميزاتها وهي كالاتي: