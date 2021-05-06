نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تهنئة عيد الفطر وأجمل الرسائل 2021 وأحلى البرقيات وصور التهنئة eid mubarak في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهنئة عيد الفطر وأجمل الرسائل، أيام ويطل علينا عيد الفطر المبارك ويبدأ الجميع في تبادل التهنئة من خلال عدة وسائل اتصال منها الرسائل أو تطبيقات التواصل أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وغيرها، ويتم إرسال رسائل التهنئة للأهل والأصدقاء والأحباب وسوف نقدم لكم بعض من هذه العبارات التي تستخدم كرسائل في عيد الفطر. عبارات تهنئة عيد الفطر 2021 من أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك 2021 سوف نعرضها لكم من خلال موقعنا ثقفني:- كل عام وأنت في عيد يطل عليك كل يوم ويحمل البشر لك ولمن تحب

عيد فطر سعيد عليك وعلى كل أحبابك جعل الله أيامك أعياد وفرح ممتد

عيد سعيد يحمل لك الطمأنينة وراحة البال وخير الدنيا والآخرة.

أتى العيد ليقول لك أنت أجمل من رأت عيني في هذا اليوم وكل يوم.

حبيبي العيد لا يأتيني إلا وأنت معي وانتظاري لك مع نسائم هذا اليوم.

أرسل لك تهاني عيد لفطر وأرسل لك معها ورود العالم بعطرها الفواح.

نسائم العيد تطل اليوم وتملأ الكون برائحة الفل والياسمين وورد الجوري.

تهاني العيد أرسلها لك مع أولى زقزقات العصافير وتغريد البلابل. أجمل الرسائل في عيد الفطر وصل العيد بعد شهر من الصيام لتكتمل الفرحة وتحل السعادة على الجميع. في العيد نحمل العيدية ونرتدي الثياب الجديدة وترتسم البسمة على الوجوه بلا ضغينة. عيد مبارك هلّ علينا بعد شهر مبارك ندعو الله أن يحمل معه الخير لكم. إلى أصدقائي الغالين كل عام وأنتم معي نحتفل بالعيد سوياً ونسرق لحظات السعادة. أرسل لكم التهاني من قلبي وأتمنى لكم عيد سعيد بلا تعب وادعوا الله أن يحميكم من كل شر. عيد سعيد على كل من صام وصلى ولبى ودعا وابتهل في أن يرفع الله عنا الوباء. عيد مبارك أن شاء الله يا أغلى وأجمل عائلة على قلبي، دمتم بخير وفي نعم كثيره من الله تعالى، كل عام وأنتم مقربين على قلبي وفي حياتي، وأغلى وأجمل ما رزقت في هذا الكون.

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