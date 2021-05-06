نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجابة سؤال من ملحن أغنية رباعيات الخيام لأم كلثوم للاشتراك في مسابقة مهيب ورزان الحلقة 24 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر إجابة سؤال من ملحن أغنية رباعيات الخيام؟ التي غنتها الفنانة أم كلثوم والتي تعد من أهم الأشعار الفارسية وأشهرها سؤال طرحته رزان مغربي اليوم الخميس في الحلقة الرابعة والعشرين من البرنامج على قناة Mbc مصر، بالتزامن مع تزايد معدلات البحث عن إجابة سؤال من ملحن أغنية رباعيات الخيام من أجل الاشتراك في المسابقة لمن يتطلعون لربح 100 ألف جنيه.

من ملحن أغنية رباعيات الخيام

وعاد سؤال من ملحن أغنية رباعيات الخيام التي غنتها كوكب الشرق إلى زمن الفن الجميل والوقوف على زمانين مخلفتين بداية من الوقت الذي ظهرت فيه رباعيات الخيام للنور بعد تأليفها من قبل الشاعر الإيراني عمر الخيام، مرورًا بالزمن الذي غنت فيه أم كلثوم أغنية رباعيات الخيام باللغة العربية حتى تعلقت في آذان سامعيها حتى الآن.

سر تسمية أغنية رباعيات الخيام

ويرجع تسمية أغنية رباعيات الخيام بهذا الاسم نسبة إلى مؤلفها الشاعر الفارسي غياث الدين أبوالفتوح عمر بن إبراهيم الخيام”، الشهير باسم عمر الخيام، والذي كان بارعًا في أكثر من مجال وليس مقتصرًا على كتابة وتأليف الشعر فقط، وإنما كان يعد من علماء الرياضيات والفلك في نفس التوقيت.

وسميت أغنية رباعيات الخيام بهذا الاسم بسبب تكوينها من مقطوعات شعرية تحمل كل 4 أبيات من الشعر موضوعًا مختلفًا عن الأخر، وحظيت قصيدة وأغنية رباعيات الخيام بشهرة كبيرة بعد طرحها على الجمهور على لسان أم كلثوم، وتم ترجمتها إلى عدة دول.

إجابة سؤال من هو ملحن رباعيات الخيام

وبعد طرح كافة التفاصيل المتعلقة بقصيدة رباعيات الخيام نصل إلى إجابة سؤال من ملحن أغنية رباعيات الخيام التي غنتها أم كلثوم، وهو الملحن الكبير رياض السنباطي، وهو صاحب تلحين عدد كبير من أغاني أم كلثوم، وبذلك يمكنكم الاشتراك في مسابقة مع مهيب ورزان في رمضان وإرسال رقم الإجابة الصحيحة حتى يمكنكم الفوز بجائزة 100 ألف جنيه.