نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العيد من اكسترا علي الثلاجات والفريزرات وخصومات حتي 47% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العيد من اكسترا من اهم وافضل عروضها علي الثلاجات والفريزرات المنزلية علي صفحتها الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة والتي شملت باقة من اهم وافضل الأنواع والماركات الحديثة التي تم إطلاقها بالمملكة، كما تسال المواطنين السعوديين عن العروض التي تم إطلاقها حديثا مثل عروض أجهزة المطبخ والعناية بالمنزل و عروض هواتف أيفون والتي يمكن للمواطنين بالحصول عليهم بكل سهوله، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نوضح اهم عروض العيد من اكسترا بالتفصيل علي الثلاجات من خلال الأتي.

عروض الثلاجات والفريزرات من اكسترا

عروض الثلاجات والفريزرات من اكسترا تعتبر من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة السعودي والتي جاءت لتشمل اهم الثلاجات الحديثة التي مصدره حديثا وحازت أيضا العروض عن خصومات مثيره تصل إلي 47%، كما أعلنت اكسترا أيضا علي انه يمكن شراء المنتجات والحصول علي العروض أيضا عن طريق التمويل بالتعاون مع شركه تسهيل التي تقدم خدمه التمويل والتي سوف نوضحها مع العروض أيضا بقيمه القسط ومده السداد.

عروض الثلاجات من اكسترا

أعلنت شركه اكسترا عن عروض الثلاجات والتي شملت باقة من اهم الماركات الموجودة بالمملكة وهي كالاتي:

ثلاجه دايو باب جنب باب 23.3 قدم باللون الرمادي بسعر 4699 ريال بدلا من 6899 ريال وضمان سنتين ويمكن التقسيط لمده 36 شهر بقسط 225 ريال.

ثلاجه هاير 16.9 قدم باللون الأبيض بسعر 2199 ريال بدلا من 3199 ريال وضمان سنتين ويمكن التقسيط علي 36 شهر بقسط شهري 106 ريال.

ثلاجه سامسونج 20.7 قدم كمبر وسر انفيرتور باللون الأبيض بسعر 3999 ريال بدلا من 5799 ريال وضمان سنتين ويمكن التقسيط لمده 36 شهر بقسط 192 ريال.

ثلاجه كلاس برو 14.4 قدم تبريد بخار باللون الأبيض بسعر 1599 ريال بدلا من 2299 ريال وضمان سنتين ويمكن التقسيط علي 36 شهر بقسط 77 ريال.

عروض ثلاجات أل جي من اكسترا

والجدير بالذكر أيضا انه تم الإعلان علي مجموعه من ثلاجات أل جي الممتازة والمعروفة بالمملكة والتي سوف نوضحها كالاتي:

ثلاجه أل جي باب جانب باب 28.1 قدم باللون أستيل بسعر 9999 ريال بدلا من 18999 ريال وضمان سنتين ويمكن التقسيط علي 36 شهر وبقسط 478 ريال.

ثلاجه أل جي 18 قدم كمبر يسور لينير بخار باللون الأبيض بسعر 2999 ريال بدلا من 5299 ريال وضمان سنتين ويمكن التقسيط علي مده 36 شهر وبقسط 144 ريال.

ثلاجه آل جي باب جانب باب 21.2 قدم انستافيو باللون أستيل بسعر 8499 ريال بدلا من 14999 وضمان سنتين ويمك التقسيط علي 36 شهر بقسط 407 ريال.

افضل العروض علي الثلاجات

والجدير أيضا انه تم الإعلان عن بعض الثلاجات الأخري التي تم إطلاقها أيضا حديثا بالمملكة والتي سوف نعرضها من خلال الأتي:

ثلاجه بيكو 14.4 قدم بالبخار و فلتر ضد البكتيريا باللون الفضي بسعر 2299 ريال بدلا من 2999 ريال وضمان سنتين ويمكن التقسيط علي 36 شهر بقسط 110 ريال وهدايا مجانيه بقيمه 250 ريال.

ثلاجه كلاس برو 297 لتر باللون الأبيض بسعر 1399 ريال بدلا من 1799 ريال وهدايا بقيمه 250 ريال ويمكن التقسيط علي 36 شهر بقسط 67 ريال.

ثلاجه هيتاشي بسعة 24.8 قدم انفيرتر باللون الأبيض بسعر 5519 ريال بدلا من 7059 ريال وهديه بقيمه 264 ريال والتقسيط علي 36 شهر بقسط 264 ريال.

عروض العيد علي الثلاجات

وتم الإعلان عن باقة من اهم ثلاجات سامسونج الحديثة التي تم اصدراها حديثا والتي شملتها العروض وهي: