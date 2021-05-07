الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الاغا على جائزة 500.000 دولار

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عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، تعد مسابقة الحلم 2021 وكيفية الإشتراك فيها من أكثر المسابقات شهرة على شاشات التلفاز العربية، حيث تعتبر هذه المسابقة من أهم المسابقات التي تقدمها مجموعة قنوات Mbc ويتسابق الكثير من الناس على مستوى العالم العربي كله للمشاركة فيها من أجل الفوز في جائزتها التي تقدر بمبالغ كبيرة جدًا.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الاغا

تعد مسابقة الحلم من المسابقات الصادقة والحقيقة بالفعل والجائزة الكبرى فيها عبارة عن مبلغ مالي كبير يقدر ب 500 ألف دولار أمريكي، ومن المقرر له في هذا الشهر أن يتم السحب على اسم الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة الحلم في اليوم الخامس عشر من شهر مايو لهذا العام 2021، والجدير بالذكر أن باب التسجيل داخل هذه المسابقة قد قامت الشركة المنظمة لها بفتحه في يوم 31 من شهر يناير 2021 ويذكر أن التسجيل سوف يستمر إثني عشر شهرًا من موعد فتحه أي أنه سينتهي يوم 31 من شهر ديسمبر القادم لنفس العام لأخر دقيقة في اليوم أما ما بعد ذلك فسوف يعتبر التسجيل ملغي.

كيفية الأشتراك في مسابقة الحلم 2021

أعلنت الشركة المنظمة لمسابقة الحلم في عام 2021 عن بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل اباشتراك في المسابقة بنجاح وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

الاهتمام بالتسجيل في الموعد المحدد من قبل الشركة المنظمة.

القيام بإرسال رسالة من هاتفك المحمول على الرقم المسجل أمام بلدك المقيم بها، وتكتب في الرسالة كلمة join.

الاهتمام بالتسجيل في الموعد المحدد من قبل الشركة المنظمة. القيام بإرسال رسالة من هاتفك المحمول على الرقم المسجل أمام بلدك المقيم بها، وتكتب في الرسالة كلمة join. القيام بتحميل تطبيق مسابقة الحلم من جوجل بلاي للأندرويد أو من آب ستور لأجهزة الأيفون وتسجيل كافة البيانات اللازمة.

من الممكن إرسال رسالة مكتوب بها كلمة حلم أو Dream على رقم بلدك.

عزز فرصتك بالفوز من خلال كثرة الإجابات الصحبحة.

أرقام الأشتراك في مسابقة الحلم 2021

يمكن لأي شخص في أي دولة الأشتراك في مسابقة الحلم 2021 من خلال إرسال رسالة مكتوب بها Dreem الي الأرقام المرادفة لبلدك