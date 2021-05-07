من ملحن أغنية رباعية الخيام وإجابة سؤال ح 24 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان

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محمد سياف - ابو ظبي - من ملحن أغنية رباعية الخيام كان هذا هو الحلقة رقم 24 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021، وبمجرد أن طرحت الإعلامية رزان سؤال الحلقة أصبح تيرند البحث الآن، وخلال السطور التالية نجيب على سؤال حلقة اليوم من برنامج مهيب ورزان والذي أصبح الآن محل بحث المصريين الآن.

من ملحن أغنية رباعية الخيام

وكانت هناك ثلاث اختيارات حول سؤال من ملحن أغنية رباعيات الخيام للسيدة أم كلثوم، والإختيارات هي، رياض السنباطي، وبليغ حمدي ومحمد الموجي، والأغية من آداء كوكب الشرق، وكلمات عمر الخيام وترجمة أحمد رامي، وكانت الأغنية على مقام الرست الموسيقي المعروف، وأنتجت رباعيات الخيام عام 1950.

وحول الإجابة الصحيحة عن سؤال من ملحن أغنية رباعية الخيام، فهو رياض السنباطي، والسنباطي هو من مواليد محافظة دمياط عام 1906، وكان أحد الملحنيين البارزين في مصر والوطن العربي، وبلغت أعداد مؤلفاته الموسيقة ما يقرب من 38 عمل.

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ويمكن للجميع الإشتراك في مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021 من خلال إرسال رسالة بالإجابة الصحيحة على رقم 95451 من مصر ومن أي تليفون محمول، كما يمكن الإتصال وإرسال الإجابة الصحيحة على رقم 9229 لمواطني دولة المغرب.