نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021 طريقة الاشتراك وأسرار الفوز في الحلم مع مصطفي الآغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2021، احد اهم المسابقات العربية التي تتمتع بمصداقية كبير لدي الكثيرون يقدم هذه المسابقة الإعلامي مصطفي الآغا علي قناة mbc تتيح المسابقة لكل المواطنين في كل الدول العربية الاشتراك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة، بداية من إرسال رسالة قصيرة بها احد الكلمات التالية ( حلم/ dream /reve) ثم إرسال هذه الرسالة علي الرقم المقابل لبدك وفي هذا التقرير نوضح إليكم أرقام البلاد العربية التي يجب عليك إرسال الرسالة حسب دولتك.

مسابقة الحلم 2021

يبحث الكثيرون عن طريقة الاشتراك والتسجيل في مسابقة الحلم ولا سيما مع قرب الانتهاء من عمليات الاشتراك يتسارع الكثيرون بالتسجيل في المسابقة من خلال إرسال الرسائل القصيرة، الجدير بالذكر فان القائمون علي مسابقة الحلم اعلنوا منذ قليل عبر صفحتهم علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد الإعلان عن أسماء الفائز في مسابقة الحلم والمنتظر خلال ثمانية أيام وتبلغ قيمة الجائزة (500 ألف دولار + منزل الحلم في اليونان) ويذكر أنها ستكون الجائزة الثانية التي تقدمها المسابقة هذا العام، حيث منذ اقل من ثلاثة اشهر أعلنت المسابقة عن الفائز بجائزة 125 ألف دولار، ولكي تشترك في المسابقة عليك الدخول علي أرقام اشتراكات مسابقة الحلم.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

عليك في البداية الاطلاع علي أرقام الاشتراك من خلال الرابط المسجل في نهاية الفقرة السابقة ومن بعدها عليك بالتعرف علي الرقم المسجل لدولتك علي خطوط المحمول ثم القيام بكتاب رسالة قصيرة بداخلها كلمة حلم أو dream أو reve ثم تسجيل الرقم والضغط إرسال، وبعد ستتلقي رسالة علي هذا الرقم بها سؤال يجب عليك الإجابة عليك في رسالة كي تتمكن من الدخول في سحب مسابقة الحلم 2021 بعد الدخول في سحب المسابقة لهذه الجائزة الكبري عليك أن تنتظر ثمانية أيام حتي يتم الإعلان الرسمي عن الفائز في المسابقة علي الهواء مباشرة.

التسجيل في الحلم إلكترونيا

يوجد طريقة اخري للاشتراك في المسابقة من خلال الدخول علي موقع الحلم mbc واتباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط موقع الحلم .

. النقر علي كلمة اشتراك.

تسجيل رمز الدولة.

تسجيل رقم الجوال.

النقر علي كلمة تسجيل.

وصلنا إلي الختام: ننوه أننا مستعدون لمساعداتكم للفوز في مسابقة الحلم 2021 في التعليقات سجل ما تريد معرفته في صندوق التعليقات.

