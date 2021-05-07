نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكحك اللذيذ بأبسط المكونات واسهل الخطوات في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكحك، يعتبر الكحك من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك ومن أشهر مخبوزات العيد التى يفضلها الكثير من الناس، والتى يحرص مختلف الأسر على تحضيرها فى المنزل بمشاركة مختلف أفراد الأسرة من أطفال وشباب ونساء، بداية من تحضير العجين ونقش الكعك وحتى إدخاله للفرن، ولتحقيق ذلك، نستعرض فى هذا التقرير، طريقة عمل كعك العيد، من خلال اتباع خطوات بسيطة.

طريقة عمل الكحك

المكونات:

تحضير كيلو دقيق. تحضير ملعقة صغيرة من الخميرة. تحضير ملعقة كبيرة من السكر البودرة. تحضير كوب ماء دافئ. تحضير 2 و 1/2 كوب من السمن. تحضير ملعقة كبيرة من السمسم. تحضير ربع ملعقة صغيرة من الملح .

مكونات عجينة الكحك

تحضير ثلاث ملاعق كبيرة من السمن. تحضير نصف ملعقة صغيرة من ريحة الكحك. تحضير 1 ملعقة صغيرة من السمسم المحمص . تحضير 2 ملعقة كبيرة من الدقيق. تحضير كوب من عسل الأبيض.

خطوات وطريقة عمل الكحك

يجب وضع الدقيق والملح فى وعاء، ثم إضافة السمسم، وتسخين في وعاء أخر، حتى تذوب، ثم صب السمن على الدقيق مع التقليب، وعندما يبرد السمن، يجب فرك المزيج باليد، وتقليب الخميرة والسكر في ماء الدافئ، ثم إضافتها على العجينة مع التقليب.

ويجب بعد ذلك إضافة العسل تدريجيا على المزيج مع التقليب، ثم وضع الوعاء على النار مع التقليب جيدا للحصول على قوام عجينة، ثم رفع الوعاء من على النار وتركه حتى يبرد .

وبعد ذلك تترك العجينة للتخمير لمدة ساعة، ثم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة، متساوية الحجم، ثم وضع فى كل كرة عجمية، ونقش الكحك ثم وضعه فى الصاج، وبعد الانتهاء، توضع الصاجات فى الفرن، لمدة 20 دقيقة، ثم نرش السكر البودرة، ونرص الكحك على الأطباق لتقديمه لأفراد الأسرة.