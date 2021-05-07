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طريقة عمل الغريبة، مع اقتراب العيد تسعى الكثير من الامهات لمعرفة طريقة عمل حلويات العيد سواء كان الكحك أو البسكويت أو الغريبة أو البتيفور، والغريبة تعد من أنواع حلويات العيد التي يحبها الكبير والصغير، وتعتبر الغريبة من الوصفات السهلة والسريعة في التحضير، و يمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم عدد من طرق الغريبة التي يمكنكم اختيار إحداها للاحتفال بالعيد طريقة عمل الغريبة إذا كنتِ تبحثين عن طريقة عمل الغريبة الناعمة بالوصفة التقليدية يمكنك اتباع الخطوات التالية:- المكونات: 2 كوب من الدقيق. نص كوب من السكر الناعم. نص كوب من السمن. بياض بيضة. مكسرات للتزيين. ملعقة صغيرة فانيليا. رشة ملح. طريقة التحضير: نخفق السمن جيداً حتى يصبح لونها أبيض.

ثم نضيف السكر ونستمر في الخفق جيداً حتى يمتزجا.

بعد ذلك نضع الدقيق تدريجياً مع العجن حتى يصبح الخليط عجينة متماسكة و هشة.

ثم نضيف إليها بياض البيض، ونخلطها بالعجينة جيداً.

وأخيراً نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ونضغط عليها من المنتصف

ترص الغريبة في الصينية وتوضع بفرن متوسط الحرارة على درجة 180 ربع ساعة.

تترك حتى تبرد وترص في طبق التقديم وتزين بالمكسرات. طريقة عمل الغريبة بالسميد طريقة عمل الغريبة بالسميد هي إحدى الطق المعروفة للغريبة، وإليكم الطريقة بالتفصيل المكونات: 2 كوب من الدقيق. ملعقة كبيرة من السميد. كوب من السكر الناعم. كوب من السمن. رشة فانيليا. طريقة التحضير: نقوم بإذابة السمنة مع السكر على نار هادئة.

ثم نقوم بخلط الدقيق مع السميد ونقلب الخليط جيداً ثم نضيف إليه خليط السمن والسكر مع إضافة الفانيليا

نعجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة.

نقوم بوضع العجينة لمدة ساعة تقريباً في الثلاجة.

بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى دوائر صغيرة وترص في صينية الخبز.

أخيراً نضعها بالفرن على درجة متوسطة لمدة ربع ساعة، ونزينها بالفستق أو أي مكسرات أخرى. الوسوم عمر شويل - جدة مكونات وطريقة عمل الغريبة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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