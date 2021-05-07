دعاء ليلة القدر .. أفضل الادعية المستجابة في ليلة القدر

دعاء ليلة القدر فمن المعروف أن تكون بالعشر الأواخر من شهر رمضان وبالأخص بالليالي الوترية، وقد نجد أن مهام البحث ازدادت بهذه الأيام فيما يتعلق بدعاء ليلة القدر المستجاب على حسب ما صدر من السنة النبوية، نظراً لأن ليلة القدر لها فضل عظيم وتعتبر من الليالي المباركة وهي خير شهر ولها مكانة عظيمة من الله عز وجل وهبها للأمة الإسلامية جميعاً، لذا يحرص المسلمين بهذه الليالي بقراءة القرآن الكريم وترديد الأدعية طوال واليوم وملازمة الاستغفار الصلاة على النبي وصلاة النوافل، ونحن اليوم من خلال مقالنا هذا حرصنا على أن نوفر لكم أهم دعاء ليلة القدر ليتمكن المسلم من تغير أقداره بالدعاء وتحول حياتهم للأفضل.

دعاء ليلة القدر

تحمل ليلة القدر فضل كبير وذكره الله عز وجل بكتابه الكريم وكان الرسول الكريم يحرص في الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم بترديد اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا، ونحن نعلم أن ليلة القدر الليلة الذي أختارها الله عز وجل في أن ينزل بها الوحي على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، كما أن يوجد صورة في القرآن باسم سورة القدر بالجزء عم، ويرغب المسلمون في هذه الأيام بالتضرع والخشوع إلى الله سبحانه وتعالى وبالدعاء والصدقة والصلاة وتقديم الأعمال الصالحة، وهذا يدل على ما يحمله هذا اليوم من فضل عظيم.

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي*وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي*وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي*يَفْقَهُوا قَوْلِي.

اللَّهمَّ اهدِني فيمن هديْتَ وعافني فيمن عافيْتَ، وتولَّني فيمن تولَّيْتَ، وبارِكْ لي فيما أعطيْتَ، وقِني شرَّ ما قضيْتَ، فإنَّك تقضي، ولا يُقضَى عليك، وإنَّه لا يذِلُّ من واليْتَ، ولا يعِزُّ من عاديْتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليْتَ.

اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ.

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.

يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ

علامات وأدلة ليلة القدر