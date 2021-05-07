شوف أهم عروض موقع أمازون السعودى٢٠٢١ وطريقة الشراء

تدور هذه المقالة حول موقع أمازون السعودي ، حيث يعتبر هذا الموقع من أشهر وأفخم المواقع في المملكة العربية السعودية، حيث إنه يعتبر متجر عالمي يقوم المواطنين بزيارته من جميع أنحاء العالم، حيث إنه يصم أكبر مجموعة من أحدث المنتجات وأيضاً العروض ومن أهمها أدوات التجميل وأيضاً الملابس بجميع أنواعها، وأيضاً جميع الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ، وأجهزة المحمول، ومنتجات الكتب الورقية، فبالتالي يضح لنا إنه أكبر موقع في المملكة العربية السعودية وأيضاً من أشهر المواقع، وبالتالي سوف نعرض لكل متابعينا من خلال موقع ثقفني عن أهم العروض التي يقدمها لنا موقع أمازون السعودي في عام ٢٠٢١.

خطوات الشراء من موقع أمازون السعودي

يوضح لنا موقع أمازون عدة خطوات الشراء حيث يتم من خلاله يقوم المواطن السعودي بفتح حساب جديد، وذلك من خلال هذا الموقع بمجرد الدخول عليه، ونذكر من خلال موقعنا ثقفني خطوات الشراء نظراً لزيادة عمليات البحث حولها وهيه الخطوات هي:

الدخول على الرابط الرسمي لموقع أمازون السعودي

كتابة الاسم الرباعي

كتابة رقم الهاتف المحمول بالإضافة إلى اختيار كود الدولة

إدخال كلمة المرور وأوضح الموقع أنها لا تقل عن ٦ أحرف

الضغط على أيقونة متابعة

وبالتالي يمكن الحصول على فيزا كارد أو ماستر كارد أو أي بطاقة ائتمان، وعندما يحصل على هذه الفيزا، ضرورة أن يمتلك الشخص المستفيد أو العميل بريد إلكتروني أمريكي، حيث يقوم هذا البريد بمساعدة العميل على شحن أي منتج للملكة العربية السعودية.

ومن جانب آخر إذا قام العميل بالتسجيل في موقع واصل العالمي يمتلك العميل بريد إلكتروني أمريكي، ويتم منحه مجاناً للعلماء السعوديين، وعندما يتم التسجيل من خلال هذا الموقع يتم في هذا الحالة الدخول على خدمات الأفراد ويقوم العميل بتسجيل كافة البيانات المطلوبة وعند دخول هذه البيانات يتم تحديد إذا كان مواد سعودي أم لا، إذا كان يقيم في المملكة العربية السعودية أم لا ويتم إدخال تاريخ الميلاد وأيضاً رقم الإقامة، وفي هذه الحالة يمتلك العميل بريد إلكتروني أمريكي، ومن خلال هذا التسجيل يتم في هذه الحالة معرفة ما يقدم موقع أمازون من عروض وقد تكون هذه العروض عبارة عن ألعاب أو عروض شهر رمضان المبارك من أغذية أو مشروبات أو أدوات العناية بالبشرة والشعر والكثير من العروض الذي يقدمها موقع أمازون .