نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات لحماية أنفسنا من فيروس كورونا أثناء رحلات السفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجراءات لحماية أنفسنا أثناء رحلات السفر، مع بدء موسم رحلات السفر من جديد ومن المتوقع أن يزداد في الفترة القادمة من وإلى المملكة العربية يخشى الكثير منا مما تحمله رحلات السفر من الخطر والمواقف التي قد تعرضنا للعدوى والمرض لهذا نقدم إليكم مجموعة نصائح للوقاية ضد الفيروس أثناء رحلات السفر.

وجود فيروس كورونا في الطائرات والسفر

منذ بداية الجائحة العالمية الحالية وقد تم وضع مجموعة من الإجراءات للوقاية ضد فيروس كورونا لجميع المسافرين لتصير الطائرات هي أقل المناطق عرضة للإصابة بالفيروس في حالة اتباع الإجراءات الصحية للوقاية أثناء السفر.

كما وأوضحت بعض التقارير أن الطريقة المحددة لانتشار الفيروس بين المسافرين غير محددة بالضبط والأهم هو ارتداء قناع الوجه لجميع المسافرين، حيث أوضحت دراسة في شهر مارس الماضي أن فردين لم يقوما بارتداء قناع الوجه كان على الأقل فرد منهما مسببًا في نقل العدوى لأربعة أشخاص، ومن هنا يجب التعرف على الإجراءات الوقائية للسفر بالطائرات.

إجراءات الوقاية في الطائرات

يجب الالتزام بالقواعد التالية عند السفر للحفاظ على صحة وسلامة جميع المتواجدين:

تشغيل نظام الهواء

يجب على نظام الهواء أن يكون مفعلًا حتى يساعد في التخلص من هواء الشهيق والزفير الخارج من المتواجدين ويساعد على تقنية جزيئات الهواء من أي شوائب بها.

عدم الجلوس في المقعد الأوسط

يفضل ترك المقعد الأوسط بين مقعدي الطائرة مما يساعد في تقليل انتشار العدوى حوالي 57%.

وضع قناع الوجه

يرى العديد من الخبراء أن ترك المقعد الأوسط وتفعيل نظام الهواء غير كافي لمنع انتشار جزيئات الفيروس بنسبة نهائية حيث تصل نسبة منع انتشار الفيروس حوالي 99% وتتم بارتداء الكمامة أو قناع الوجه كما ويفضل ارتداء قناع الوجه والكمامة.

عدم استخدام دورات المياه

استخدام دورات المياه في الطائرات ليس آمنًا بشكل تام ففي دورات المياه يتم خلع قناع الوجه ويتوقف ذلك على نظافة الراكب السابق وكذلك الاحتكاك أو لمس حوائط الحمام والمرحاض والصنبور.

عدم الزحام بالطائرات

يفضل عدم التزاحم في الطائرات وعدم التحرك الكثير في الطائرة ومراقبة الأعراض على الشخص بعد الرحلة.