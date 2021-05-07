نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات وعروض بنده الاسبوعية على المأكولات الصحية والسلع الغذائية لزوم الوجبات السريعة في المقال التالي
تخفيضات وعروض بنده الاسبوعية، هايبر بنده ماركت من المتاجر المتخصصة في بيع العديد من المنتجات الغذائية والتي منها الخضروات والفواكه والبقوليات كالعدس والبهارات وغير ذلك، كما أن هايبر ماركت بنده قام بوضع أفضل العروض والتخفيضات على منتجاته حتى يستفيد قاطني مواطني المملكة العربية السعودية منها.
عروض بنده وهايبر بنده
بدأ مواطني المملكة العربية السعودية في البحث عن أقوى وأفضل عروض هايبر بندة، من أجل تلبية احتياجات منزلهم حيث أن بندة تقدم عروضاً على الزيتون وجبن القشقوان والزبدة الغير مملحة ولبنة هجدو وجبنة رومي جرين لاند وزيت الزيتون اللباني البكر؛ كما أن بندة يقدم عروضاً على المعلبات والتي منها ذرة الطور ذهبية كاملة، والفول المدمس وتورتيلا شيبسي دوريتوس بالفلفل الحلو، وغير ذلك وفي هذا المقال سنتعرف سوياً عن باقي العروض المقدمة من هايبر بنده.
عروض هايبر بنده بصفحة واحدة
- عروض هايبر بنده حمص المراعي “250 جم” يزيد من المناعة ووصل سعره داخل هايبر بنده إلى 5 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5.50 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم حليب مركز من الألبان قليلة الدسم المراعي “170 جم” ووصل سعرها داخل العرض إلى 10 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 14.75 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة شرائح جبن برجر المراعي “200 جم” من أفضل أنواع الجبن على الإطلاق ووصل سعرها إلى 10 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع جبن مربعات المراعي 12 حبة “216 جم” من الأجبان التي تعالج فقر الدم ووصل سعرها داخل العرض إلى 10.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 19 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم زبادي المراعي كامل الدسم “500 جم” فهي لها دور في التسهيل من عملية الهضم ووصل سعرها إلى 11.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 14 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة بطاطس مقلية ديل مونتي “2.5 جم” وصل سعرها إلى 13.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 21.95 ريال سعودي، بينما سعر فطيرة سادة سويتز وصل سعرها إلى 11.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 17 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده العسل الطبيعي له دور في التقليل من خطر الإصابة بتقرحات الجهاز الهضمي، ووصل سعره داخل هايبر بنده إلى 35 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده عسل نحل صافي من أفضل أنواع العسل حيث أنه له دور في القضاء على الأنيميا، كما وصل سعره داخل العرض إلى 33.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 45.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع عسل سدر المنصب يقلل من الآلام التي تصيب العظام، ووصل سعره إلى 50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 71.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية كريما البندق مع الكاكاو وصل سعرها إلى 28.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 41.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي سعر المربى داخل هايبر بنده في المملكة العربية السعودية وصل إلى 13.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 18.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده شوكولاتة ميني لها دور في تقوية المناعة ووصل سعرها إلى 21.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم شوكولاتة كيندر دبلاس من أفضل أنواع الشوكولاتة ووصل سعرها إلى 17.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 21.95 ريال سعودي.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات وعروض بنده الاسبوعية على المأكولات الصحية والسلع الغذائية لزوم الوجبات السريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.